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Подтвердилось: Федор Смолов встречается с 17-летней внучкой Ельцина

07.01.2020 20:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

29-летний футболист московского «Локомотива» Федор Смолов наконец-то перестал скрывать отношения с 17-летней Марией Юмашевой — внучкой первого президента России Бориса Ельцина.

 Сейчас Федор и Мария вместе проводит новогодние праздники, отдыхая парами с друзьями. Об их романе слухи ходили уже несколько недель, но только сейчас спортсмен решил не прятать свою возлюбленную и выложил несколько милых фото в Инстаграм.


Фото: Инстаграм Смолова
 
 
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29-летний футболист московского «Локомотива» Федор Смолов наконец-то перестал скрывать отношения с 17-летней Марией Юмашевой — внучкой первого президента России...
 
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