Лукашенко топит за независимость, но ее защитников судят конвейером

Александр Лукашенко произнес политическую речь. Он заявил, что «будет очень непростой год. И нам надо много сделать для того, чтобы так же достойно пройти его, сохранив нашу страну, свою независимость». Кто покушается на страну, белорусский президент не пояснил, но здесь и пояснять нечего, пишет Белсат. Сегодня, посещая храм по случаю православного Рождества,произнес политическую речь. Он заявил, что «будет очень непростой год. И нам надо много сделать для того, чтобы так же достойно пройти его, сохранив нашу страну, свою независимость». Кто покушается на страну, белорусский президент не пояснил, но здесь и пояснять нечего,Белсат.





Уже и сам Лукашенко давно не пугает народ, как в прежние времена, «чудовищным монстром НАТО»: ну смешно, ну не катит. Украина? Та сама опасается, как бы с территории Беларуси не ударила ее военная союзница Россия.





А вот вам и ответ: по иронии судьбы именно эта союзница и стала сейчас головной болью Минска . Именно с востока прилетел черный лебедь, называемый «углублением интеграции».

Страшнее всех монстров «ближайший союзник»

Показательный штрих: если прибалты, поляки на все лады зазывают к себе натовскую подмогу, то белорусское руководство руками и ногами отбивалось от российской военной базы. Потому что усвоило крымский урок: там именно база Черноморского флота России стала плацдармом аннексии.





Более того, в декабрьском интервью радиостанции «Эхо Москвы» Лукашенко заявил открытым текстом: если Россия попробует нарушить суверенитет Беларуси, то «этого уже страны НАТО не перенесут, потому что они сочтут это за угрозу им».





Короче, все смешалось в доме Облонских. Белорусский вождь предупреждает «ближайшего союзника»: лучше не суйся – и при этом уповает на помощь «чудовищного монстра», западных супостатов, которых демонизировал в пору прежнего идеологического противостояния.

«Жить захочешь – не так раскорячишься»

Да, некогда по части антизападной риторики Лукашенко давал фору московским ястребам. Но хорошо было костить проклятых империалистов, пока чувствовал себя как у Христа за пазухой под ядерным зонтиком России и с ее щедрыми субсидиями.





А теперь Москва перестала давать дешевые нефть да газ, кредиты, зато взяла за горло требованием «углубить интеграцию», в том числе ввести единую валюту и создать наднациональные органы. Это пахнет тихим поглощением. И белорусская дипломатия еще сильнее стала налегать на многовекторность.









И вот уже в Минске вожделенно ждут госсекретаря США Майка Помпео и даже осторожно поддерживают США в конфликте с Ираном (хотя прежде на почве антиамериканизма пытались сблизиться как раз с режимом аятолл).





Нет, белорусский вождь не перековался в заядлого демократа и убежденного западника. Но суровые реалии заставляют делать геополитический шпагат. Как в культовой кинокомедии: «Жить захочешь – не так раскорячишься».

Патриотизм без разнарядки не поощряется

Более того, в декабре по улицам Минска несколько раз беспрепятственно прошлись участники акций протеста против интеграции с Россией. Их не разгоняли, при том что акции были несанкционированными, а белорусские власти традиционно душат уличную активность.





Поначалу эта вольница изумляла. Обозреватели заговорили: эти выступления выгодны белорусскому руководителю, это козырь на переговорах с Владимиром Путиным.









Акция 7 декабря в Минске. Фото Viktor Drachev / TASS / Forum





Но потом все стало на свои места: заводилам и просто тем, кто попался под руку, стали лепить административные аресты и штрафы. Это судебный конвейер продолжится и после православного Рождества. По данным правозащитников, в ближайшие три дня состоится не менее 45 судебных заседаний. Причем будут судить и священника Виктора Ковалькова (отца Викентия), и знаменитых литераторов Владимира Некляева, Владимира Орлова, и других уважаемых персон.





Их «вина» в том, что вышли на площадь за независимость. Ту самую, за которую патетично выступает и официальный лидер. Но фишка в том, что вышли не спросясь. А этого наверху страшно не любят. Священник ты, поэт или кто, но должен сидеть как мышь под веником. Таков белорусский порядок.

Режим боится продвинутой части собственного народа

Если же без иронии, то в этом драма сегодняшней Беларуси. Режим доигрался в «братскую интеграцию» до того, что запахло ползучей аннексией. И по совести Лукашенко должен был бы признать, что те, кого он называл «пятой колонной», были правы на 120%, когда твердили: не может быть равноправной интеграции с империей, рано или поздно она выпустит когти.





Но и сейчас, когда настал момент истины, искренний, глубинный патриотизм этих людей для забронзовевшего вождя все равно дискомфортен. Потому что он не верноподданнический. На тех же декабрьских акциях жесткие слова звучали не только в адрес Москвы с ее великодержавными замашками, но и в адрес руководства собственной страны, чья политика и завела Беларусь в имперскую ловушку.









Так что по логике правящих верхов, лучше придушить эту активность в зародыше, а то как бы она не набрала обороты как раз к президентским выборам. В том же интервью «Эху Москвы» Лукашенко попытался дискредитировать протесты против «углубленной интеграции», назвал их проплаченными.





В этом и заключается драма момента. Даже сегодня, когда властям нужны крепкие опоры для противостояния кремлевскому нажиму, авторитарный правитель боится гражданской активности передовой, национально продвинутой части собственного народа. И это усугубляет риски для белорусской независимости.







