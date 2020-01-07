Самый популярный паспорт среди туристов – японский

Источник материала: Новости Волковыска

Швейцарская компания Henley & Partners обновила рейтинг самых привлекательных паспортов мира. По состоянию на начало 2020 года паспорт гражданина Беларуси переместился с 66-й на 68-ю позицию.

Место в рейтинге Henley & Partners зависит от того, какие возможности паспорт открывает перед путешественником. Так, граждане Беларуси могут без визы посещать 75 стран мира. Всего в рейтинге находится 200 государств.

Топ-5 самых привлекательных паспортов мира:

Япония – 191 страна. Нужно отметить, что первое место Японии не покидает в течение 3 лет. Сингапур – 190 стран. Корея и Германия – 189 стран. Граждане этих государств могут посещать одинаковое количество стран, поэтому и разделили одну строчку. Финляндия и Италия – 188 стран. Люксембург, Испания и Дания – 187 стран.





Из соседей Беларуси Латвия расположилась на 11 месте с 180 направлениями, Польша – на 14-м с 176 направлениями, Россия – на 51-м с 118 направлениями, Украина – на 43 с 128 направлениями.

Историческим успехом индекса остается стабильный подъем ОАЭ. За последние 15 лет страна поднялась на 47 строчек и теперь занимает 18-е место с показателем безвизовых стран 171.

Также составители рейтинга отмечают, что с момента первой публикации рейтинга в 2006 году достиг максимального значения разрыв между самой открытой и самой закрытой страной. На одном полюсе – Япония и 191 страна, открытая для посещения. На противоположном конце списка – Афганистан, от граждан которого не требуют визы лишь в 26 странах.

Индекс паспортов Henley – это оригинальный рейтинг всех паспортов мира в соответствии с количеством пунктов назначения, к которым их владельцы могут получить доступ без предварительной визы. Рейтинг основан на эксклюзивных данных Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), которая ведет крупнейшую в мире и наиболее точную базу данных туристической информации и дополнена текущими исследованиями исследовательского отдела Henley & Partners .