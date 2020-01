Этих ног (к счастью) не существует. Посмотрите, что на этот раз генерирует нейросеть

Источник материала: Tut.by

Мы ранее рассказывали , что в феврале 2019 года разработчик Uber Филипп Ванг запустил сайт ThisPersonDoesNotExist — генератор лиц несуществующих людей на основе нейросетей. Позже к нему присоединился аналогичный сайт про котов ThisCatDoesNotExist , который создавал довольно криповые изображения кошек. А теперь появился сайт, который генерирует жуткие изображения человеческих ступней, причем их целевая аудитория — футфетишисты.



Скриншот сайта thisfootdoesnotexist.com

Дизайнеры нью-йоркского креативного бюро MSCHF создали нейросеть This foot does not exist , которая, как вы понимаете, генерирует фотографии человеческих ступней.

Издание Medialeaks пишет — чтобы получить фотографии искусственных ног, необходимо отправить сообщение со словом «foot» или «feet» на номер 646−760−8955, правда, обычные СМС не работают. Вероятно, необходимо общаться с ботом через iMessage или аналогичные мессенджеры для Android (что может стоить немалых денег).

Посмотреть на работу нейросети можно на специальном сайте , и пока там представлены жутковатые примеры сросшихся ступней.



Скриншот сайта thisfootdoesnotexist.com

А вот что нейросеть прислала журналистке Mashable Анне Иовин.



Изображение: Mashable

Дэн Гринберг, глава коммерческого отдела MSCHF, рассказал Mashable, что его команда потратила несколько месяцев на создание искусственного интеллекта, использующего генеративные состязательные сети (GAN). Причем он не скрывает, что продукт нацелен в том числе на футфетишистов, которые расценивают фото ступней как некую категорию порно, но без «непристойной наготы».

«Это приводит к необычной экономической модели, потому что картинки ног одновременно очень ценны и бесполезны, — говорит Дэн. — Получается интересная динамика спроса и предложения, когда потребители и создатели контента воспринимают его пользу по-разному».