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При крушении украинского самолета в Тегеране никто не выжил - спасатели
Источник материала: Партизан
По предварительным данным, на борту самолета находилось около 180 человек.
Вероятность того, что на потерпевшем в среду крушение украинском самолете в Тегеране остались живые пассажиры, равна нулю.
Об этом заявил глава организации "Красного полумесяца" Ирана Мортеза Салими. "Вероятности того, что пассажиры останутся живы, нет", - приводит его слова агентство ISNA.
Украинский самолет со 180 пассажирами разбился в Тегеране. "Боинг 737, принадлежащий авиакомпанию «Международные Авиалинии Украины», потерпел крушение после взлета из иранского аэропорта Имама Хомейни со 180 пассажирами и членами экипажа на борту", - говорится в сообщении.
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По предварительным данным, на борту самолета находилось около 180 человек.
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