При крушении украинского самолета в Тегеране никто не выжил - спасатели

Вероятность того, что на потерпевшем в среду крушение украинском самолете в Тегеране остались живые пассажиры, равна нулю.

Об этом заявил глава организации "Красного полумесяца" Ирана Мортеза Салими. "Вероятности того, что пассажиры останутся живы, нет", - приводит его слова агентство ISNA.



