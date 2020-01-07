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Пьяный водитель в Гомеле насмерть сбил женщину на переходе

08.01.2020 09:53 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Пьяный водитель в Гомеле насмерть сбил женщину на переходе
УВД Гомельского облисполкома

За рулем «Опеля» был мужчина 1993 года рождения. Он ехал по улице Ильича со стороны Фрунзе в направлении улицы 9 Мая.

Пожилая женщина переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешённый зелёный сигнал светофора, сообщили в УВД Гомельского облисполкома.

Произошло столкновение, в результате которого женщина погибла.

Медицинское освидетельствование показало у водителя наличие 1,6 промилле алкоголя в крови.

На месте происшествия работали сотрудники ГАИ, следственно-оперативная группа, медицинские работники. 

Пьяный водитель в Гомеле насмерть сбил женщину на переходе
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