Пьяный водитель в Гомеле насмерть сбил женщину на переходе

Источник материала: Аргументы и факты

За рулем «Опеля» был мужчина 1993 года рождения. Он ехал по улице Ильича со стороны Фрунзе в направлении улицы 9 Мая.

Пожилая женщина переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешённый зелёный сигнал светофора, сообщили в УВД Гомельского облисполкома.

Произошло столкновение, в результате которого женщина погибла.

Медицинское освидетельствование показало у водителя наличие 1,6 промилле алкоголя в крови.