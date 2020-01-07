Как строится метро и когда пассажиров начнут возить новые поезда

Источник материала: Tut.by

На «Ковальской Слободе» и «Вокзальной» дизайнеры уже оформляют интерьеры, а конструкционная готовность «Юбилейной площади» пока около 50%. Как дела на стройке новой линии метро, сообщает агентство «Минск-Новости» .



Так выглядела станция метро «Ковальская Слобода» 18 ноября 2019 года. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Как строятся первые четыре станции

Сейчас строятся четыре станции третьей линии метро: «Ковальская Слобода», «Вокзальная», «Площадь Франтишка Богушевича» и «Юбилейная площадь». Их планируют ввести в эксплуатацию к 3 июля, к Дню Независимости.

Строительно-монтажные работы на первых трех станциях выполнены на 95−98%. Теперь на них завершают чистовую отделку и монтируют технологическое оборудование.

На «Ковальской Слободе» и «Вокзальной» дизайнеры уже приступили к оформлению интерьеров. Конструкционная готовность самой глубокой по залеганию в столице станции «Юбилейная площадь» около 50%, строительно-монтажные и отделочные работы на ней должны быть закончены до 1 марта, рассказывают в «Минскметрострое».

Что еще нужно сделать, чтобы запустить новую линию

Как отмечает генеральный директор ГП «Минскметрострой» Леонид Стухальский, до запуска первой очереди Зеленолужской линии работникам предприятия нужно решить несколько сложнейших технических задач.

Прежде всего, это сбойка четырех пешеходных тоннелей между третьей и первой линиями. Два из них пройдут под действующими путями метро и выйдут прямо на платформах «Площади Ленина» и «Фрунзенской». Горные работы в центре станций будут вести только по ночам, после прекращения движения электричек.

Кроме того, на перронах новых станций нужно установить защитные экраны, предохраняющих пассажиров от падения на рельсы (уже привезли первый комплект оборудования). Защитные экраны — один из элементов будущей системы беспилотного вождения составов. Подземка переходит с релейного на электронное управление, метростроевцы отмечают, что это весьма непростой процесс технического переоснащения.

С 25 марта по 1 апреля метростроители планируют врезать стрелку, соединение пути между Московской и Зеленолужской линиями. Технически это тоже весьма сложное дело. Объект «электродепо Слуцкое» (в районе переулка Асаналиева), который будет обслуживать подвижной состав третьей линии, пока законсервирован. На него готовится проектно-сметная документация.

Сейчас метростроители форсируют возведение инженерного корпуса, примыкающего к основному административному зданию подземки на проспекте Независимости. До конца января закончат остеклять фасад, включат отопление. В феврале-марте здесь намечено монтировать оборудование. Кнопка на запуск в эксплуатацию первой очереди третьей линии будет именно в этом здании.

Когда новые поезда начнут возить пассажиров

В 2019-м в метро стали доставлять новые поезда от «Штадлер Минск». До конца наступившего года привезут еще десять составов. Часть из них уже обкатывают.

Оценить эту технику пассажиры смогут до конца первого квартала. Сначала она будет обслуживать Автозаводскую линию, а позже и Зеленолужскую.

Что дальше будет копать «Алеся»

В ноябре 2019-го механизированный комплекс «Алеся» завершил все перегонные тоннели первой очереди третьей линии. Щит перевезли с «Ковальской Слободы» на «Аэродромную», а это уже станция второй очереди.

Отсюда в середине января «Алеся» должна стартовать к «Неморшанскому Саду», а затем вернуться, чтобы проложить параллельный тоннель. Длина обоих перегонов 3600 метров.