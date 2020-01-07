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В Иране потерпел крушение украинский Boeing. Все пассажиры погибли

08.01.2020 09:00 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

В Иране потерпел крушение украинский Boeing. Все пассажиры погибли

фото: rbk.ru

Сообщается, что никто из находившихся на борту людей не выжил. По разным данным речь идет о 167-170 пассажирах. Борт направлялся из Тегерана в Киев, пишут СМИ.

Боинг 737 принадлежал авиакомпании «Международные Авиалинии Украины», пишет РИА Новости. Лайнер разбился вскоре после взлета из аэропорта Имама Хомейни.

Ситуация в Иране сейчас накалена. 3 января Пентагон провел операцию по ликвидации генерала Сулеймани, командовавшего подразделением "Кудс" Корпуса стражей исламской революции — военизированных иранских формирований.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи анонсировал операцию возмездия за гибель Сулеймани. В ночь на среду Корпус иранских стражей исламской революции выпустил ракеты класса земля-земля по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположен военный контингент армии США.

Постпред Ирана при ООН Маджида Тахт-Раванчи направил генсеку Организации объединенных наций письмо. В нем говорится, что мировое сообщество должно потребовать от США вывести все военные силы с Ближнего Востока.

 
 
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Сообщается, что никто из находившихся на борту людей не выжил. По разным данным речь идет о 167-170 пассажирах. Борт направлялся из Тегерана в Киев, пишут СМИ.
 
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