В Иране потерпел крушение украинский Boeing. Все пассажиры погибли

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Сообщается, что никто из находившихся на борту людей не выжил. По разным данным речь идет о 167-170 пассажирах. Борт направлялся из Тегерана в Киев, пишут СМИ.

Боинг 737 принадлежал авиакомпании «Международные Авиалинии Украины», пишет РИА Новости . Лайнер разбился вскоре после взлета из аэропорта Имама Хомейни.

Ситуация в Иране сейчас накалена. 3 января Пентагон провел операцию по ликвидации генерала Сулеймани, командовавшего подразделением "Кудс" Корпуса стражей исламской революции — военизированных иранских формирований.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи анонсировал операцию возмездия за гибель Сулеймани. В ночь на среду Корпус иранских стражей исламской революции выпустил ракеты класса земля-земля по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположен военный контингент армии США.

Постпред Ирана при ООН Маджида Тахт-Раванчи направил генсеку Организации объединенных наций письмо. В нем говорится, что мировое сообщество должно потребовать от США вывести все военные силы с Ближнего Востока.