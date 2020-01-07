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Благотворительный турнир по гиревому спорту «Рождественский рывок» пройдет в Солигорске.

08.01.2020 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


18 декабря 2019 13:23 852

Благотворительный турнир по гиревому спорту «Рождественский рывок» пройдет в Солигорске.

Автор: Эдуард Кидяев.

Четвертый открытый благотворительный турнир по гиревому спорту «Рождественский рывок» состоится в физкультурно-оздоровительном комплексе шахтерской столицы 12 января. Начало в 9.00.

Благотворительный турнир по гиревому спорту «Рождественский рывок» пройдет в Солигорске.

Участие в турнире смогут принять все желающие мужчины и женщины. Победителей и призеров ждут призы!

Стартовый взнос 10 рублей.

Благотворительный турнир по гиревому спорту «Рождественский рывок» пройдет в Солигорске.

Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ».

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
 
Теги: Новости
 
 
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18 декабря 2019 13:23 852 Благотворительный турнир по гиревому спорту...
 
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