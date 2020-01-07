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Благотворительный турнир по гиревому спорту «Рождественский рывок» пройдет в Солигорске.
08.01.2020 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
18 декабря 2019 13:23 852
Благотворительный турнир по гиревому спорту «Рождественский рывок» пройдет в Солигорске.
Четвертый открытый благотворительный турнир по гиревому спорту «Рождественский рывок» состоится в физкультурно-оздоровительном комплексе шахтерской столицы 12 января. Начало в 9.00.
Участие в турнире смогут принять все желающие мужчины и женщины. Победителей и призеров ждут призы!
Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ».
©Информационный отдел
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18 декабря 2019 13:23 852 Благотворительный турнир по гиревому спорту...
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