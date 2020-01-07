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Как правильно пить воду: до, во время или после еды
Источник материала: СТВ
Одни диетологи рекомендует во время и после еды не пить воду и нужно строго до, а другие – можно пить воду в любое время с любой едой. Почему существуют такие противоположные точки зрения? Какая правильная, выяснили в программе
Марта Марудова, ведущий специалист медицинского центра снижения веса, автор книг и статей по питанию и здоровому образу жизни:
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Одни диетологи рекомендует во время и после еды не пить воду и нужно строго до, а другие – можно пить воду в любое время с любой едой. Почему существуют такие...
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