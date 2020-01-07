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Хотите увидеть обвиненного в домогательствах Пласидо Доминго? Он выступит в Минске
Источник материала: Партизан
В то время как знаменитые площадки отменяют выступления оперного певца из-за секс-скандала, Минск, наоборот, распахивает для него свои объятия.
Концерт Пласидо Доминго в сопровождении Президентского оркестра Республики Беларусь под управлением Виталия Кульбакова (дирижер - Юджин Кон) пройдет 19 апреля в большом зале Дворца республики. Стоимость билетов от 145 до 500 рублей.
Пласидо Доминго родился в Испании. Первые успехи на оперной сцене сделал в Нью-Йорке, став солистом городского оперного театра, а через год он уже дебютировал на сцене знаменитой "Метрополитен-опера".
В том же году певец выступил на сцене Ла Скала и вышел на сцену вместе с прославленной Монсеррат Кабалье. В дальнейшем их дуэт покорил сцены самых знаменитых мировых музыкальных театров.
Также Доминго был участником знаменитого проекта "Трех теноров", вместе с Лучано Паваротти и Хосе Каррерасом.
Правда,
В августе минувшего года девять женщин обвинили тенора в сексуальных домогательствах. В начале сентября еще 11 женщин сообщили о его недостойном поведении. По их словам, оперный певец еще в 1980-е годы приставал к ним в гримерках.
Некоторые женщины убеждены, что их карьера была разрушена после того, как они отказали ему в близости.
Из-за скандала Оперный театр Далласа отменил гала-концерт Доминго, запланированный на 11 марта 2020 года.
Предстоящие выступления Пласидо Доминго на фоне обвинений его в харрасменте отменили Филадельфийский оркестр и Опера Сан-Франциско.
Видимо, поэтому и стало возможным его выступление в Минске.
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В то время как знаменитые площадки отменяют выступления оперного певца из-за секс-скандала, Минск, наоборот, распахивает для него свои объятия.
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