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Хотите увидеть обвиненного в домогательствах Пласидо Доминго? Он выступит в Минске

08.01.2020 12:48 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В то время как знаменитые площадки отменяют выступления оперного певца из-за секс-скандала, Минск, наоборот, распахивает для него свои объятия.



Концерт Пласидо Доминго в сопровождении Президентского оркестра Республики Беларусь под управлением Виталия Кульбакова (дирижер - Юджин Кон) пройдет 19 апреля в большом зале Дворца республики. Стоимость билетов от 145 до 500 рублей.

Пласидо Доминго родился в Испании. Первые успехи на оперной сцене сделал в Нью-Йорке, став солистом городского оперного театра, а через год он уже дебютировал на сцене знаменитой "Метрополитен-опера". 

В том же году певец выступил на сцене Ла Скала и вышел на сцену вместе с прославленной Монсеррат Кабалье. В дальнейшем их дуэт покорил сцены самых знаменитых мировых музыкальных театров. 

Также Доминго был участником знаменитого проекта "Трех теноров", вместе с Лучано Паваротти и Хосе Каррерасом.

Правда, недавно певцу пришлось покинуть "Метрополитен-опера", где он проработал 51 год, из-за обвинений в домогательствах. 

В августе минувшего года девять женщин обвинили тенора в сексуальных домогательствах. В начале сентября еще 11 женщин сообщили о его недостойном поведении. По их словам, оперный певец еще в 1980-е годы приставал к ним в гримерках.


Некоторые женщины убеждены, что их карьера была разрушена после того, как они отказали ему в близости. 

Из-за скандала Оперный театр Далласа отменил гала-концерт Доминго, запланированный на 11 марта 2020 года.

Предстоящие выступления Пласидо Доминго на фоне обвинений его в харрасменте отменили Филадельфийский оркестр и Опера Сан-Франциско.

Видимо, поэтому и стало возможным его выступление в Минске.
 
Теги: Минск
 
 
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В то время как знаменитые площадки отменяют выступления оперного певца из-за секс-скандала, Минск, наоборот, распахивает для него свои объятия.
 
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