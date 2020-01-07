«Природа зла. Сырье и государство» — так называется книга профессора истории и русской литературы в Кембридже Александра Эткинда. Книга еще «тепленькая». Она издана в ноябре. Но несмотря на то что в книге не встречается слово «Беларусь», с поводами для проведения параллелей проблем не возникает.





Откроем книгу на стр. 264: «Английский экономист Роберт Мальтус говорил, что самым большим направлением мировой торговли является обмен между городом и деревней. Теперь это можно обобщить как обмен между ресурсо- и трудозависимыми партнерами глобальной торговли. Раньше это были соответственно разные части мировой империи — их колонии и метрополии; теперь это «развитые» и «развивающиеся партнеры глобализации».





«Развитые» веками богатели за счет ограбления «развивающихся». В истории тому масса примеров. Но во второй половине XX века в этой отработанной схеме что-то щелкнуло, и она перевернулась вверх ногами.





Сегодня, глядя на 163-этажную «Дубайскую башню», не так-то просто определить, кто кого грабит. Статистика от МВФ способна лишь усилить сомнения, так как по итогам 2018 года бывший британский протекторат, а ныне Объединенные Арабские Эмираты по ВВП (по паритету покупательной способности) на душу населения оказались на 7-м месте ($69 222), в то время как Великобритания — на 26-м ($45 741)!









44% vs. 44%





Объединенные Арабские Эмираты — страна экзотическая. Однако у белорусов имеется возможность наблюдать особенности взаимоотношений между ресурсо- и трудозависимыми партнерами, не выходя за пределы так называемого союзного государства. Кто в этом союзе какую играет роль, полагаю, догадаться несложно.





Россия — классический пример ресурсозависимого государства. А нефть и газ — они не только в Африке, но и в России нефть и газ. В мире такого добра навалом, но, учитывая логистику, в Беларуси российским углеводородам альтернативы нет и в ближайшее время не предвидится.





Отдельные умники альтернативу неоднократно пытались создать. Как тут не вспомнить венесуэльскую эпопею. Размах был на рубль, на рубль получился и результат, вот только жаль, что результат проходил по графе «убытки».





Обратимся к статистике. За январь—сентябрь текущего года на долю России пришлось 48,7% от внешнего товарооборота республики-партизанки, на втором месте с шестикратным отставанием Украина — 8,3%. Беларусь экспортировала в Россию на $ 9948 млн, а импортировала на $ 15890,2 млн. Итогом такого дисбаланса стало отрицательное сальдо в размере $ 5942,2 млн.





Основу российского экспорта в Беларусь составляют безальтернативные энергетические товары — 44%. В белорусском ответе те же 44% приходятся на потребительские товары. Однако к безальтернативным их отнести нельзя при всем богатстве воображения.





Вот такая реальность: выполняя роль сырьевого придатка для экономически развитых стран, Россия служит рынком сбыта для деградирующей белорусской экономики. Этот рынок сжимается подобно шагреневой коже, и проблема тут не в России, а в экономически развитых странах, с товарами которых вынуждены конкурировать белорусские аналоги.





В СССР от такой конкуренции защищал «железный занавес», что и позволяло безбедно существовать белорусскому «сборочному цеху», но сегодня его перспективы близки к нулю. Поэтому метрополии из Беларуси внутри "союзного государства" не получится. Диктовать свои условия колонии, из которой экспортируются природные ресурсы, у Беларуси нет ни экономических, ни культурных ресурсов.









Требуется помощь со стороны общества





В ресурсозависимых государствах, живущих с природной ренты, не работает трудовая теория стоимости, так как цена на сырье зависит от уровня монополизации, а не от труда, затраченного на его добычу.





Напротив, в трудозависимых странах богатство нации создается трудом, и у государств нет иных доходов, кроме труда граждан. В результате не только граждане заинтересованы в своем образовании и здоровье, но и государство: чем лучше работают граждане, тем больше они платят налогов.





Продолжу цитирование Эткинда: «Межстрановая статистика показывает, что зависимость страны от экспорта углеводородов препятствует ее демократическому развитию и останавливает рост человеческого капитала».





Знакомая картина, согласитесь? Для ее понимания двух высших образований не требуется: благодаря малой трудоемкости добычи большинства природных ресурсов, ресурсозависимые государства оказываются «страшно далеки от народа». Он им не особенно нужен. Лишь бы не причинял беспокойства.





Напомню читателям, что американская революция (1775—1783) прошла под лозунгом «Нет налогов без представительства» (No taxation without representation).





Но этот лозунг, ради которого американцы были готовы умирать в конце XVIII века, большинство белорусов в прямом и переносном смысле не колышет. Такому запредельному уровню политической апатии находится простое объяснение: в 2018 году вклад подоходного налога с физических лиц в доходную часть консолидированного бюджета составил в Беларуси 13,7% (в США — 37%).





Бог природными ресурсами Беларусь обидел, поэтому "союзное государство", инициатором создания которого два десятилетия назад выступил А. Лукашенко, — это механизм попрошайничества. С его помощью производитель неконкурентных товаров выпрашивает дотации у ресурсозависимого партнера, то есть пытается присвоить себе часть российской природной ренты.





На официальном уровне попрошайничество в Беларуси не признается. На официальном уровне используется благозвучное словосочетание «равные условия», под которыми в первую очередь понимаются газ по ценам Смоленской области и компенсация за так называемый налоговый маневр.





«Это можно или нет?» — задал журналистам вопрос во время своей пресс-конференции 19 декабря В. Путин и тут же дал на него ответ: «Можно. Но что для этого нужно? Для этого нужны общие правила в виде законов. В том числе, в сфере налогообложения, в сфере дотационной политики, поддержки из бюджетов различных уровней тех или иных отраслей. Для этого даже нужны общие национальные органы — контрольные и эмиссионные».









Время политики попрошайничества подошло к концу. Как из Остапа Бендера не получился граф Монте-Кристо, так на основании белорусской модели не удалось построить конкурентоспособное государство.





Бендер, осознав реальность, решил переквалифицироваться в управдомы. Творцы белорусской модели на такой уровень рефлексии еще не вышли. Есть опасения, что без помощи со стороны общества и не выйдут.