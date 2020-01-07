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Приятная встреча. Парень нашёл человека, с которым сфотографировался 15 лет назад

08.01.2020 12:26 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Семья нашла владельца буйвола во Вьетнаме через 15 лет после первой встречи. Их связывают приятные воспоминания. 

В 2005 году семья решила посетить вьетнамскую провинцию Ниньбинь. Там родители и дети встретили человека с буйволом. Местный житель предлагал малышам сделать снимок верхом на животном. 4-летний брат автора истории захотел сфотографироваться. 

Приятная встреча. Парень нашёл человека, с которым сфотографировался 15 лет назад
Фото: reddit.com/user/untoastedbagel 

В 2020 году семья вновь поехала во Вьетнам, это было их первое возвращение в эту страну за прошедшие 15 лет. Родители и уже выросшие дети захотели вновь увидеть того человека. Они показали фотографию гиду и спросили насчёт владельца буйвола. 

К счастью для семьи, мужчина всё ещё занимается тем же ремеслом и гид подсказал, как найти человека, изображённого на снимке. Несмотря на прошедшие годы, туристы легко узнали владельца буйвола. Мужчина был очень растроган, когда семья показала ему старую фотографию и сказала, что искала его. 

Приятная встреча. Парень нашёл человека, с которым сфотографировался 15 лет назад
Фото: imgur.com/user/Jaegermikasa 

Была сделана ещё одна фотография верхом на буйволе, а владелец животного сказал, что будет рад, если они встретятся снова. Также мужчина сделал снимок со всей семьёй и попросил себе на память копию. 

Несколько недель назад мы рассказывали о ещё более трогательной встрече. 

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Семья нашла владельца буйвола во Вьетнаме через 15 лет после первой встречи. Их связывают приятные воспоминания.  В 2005 году семья решила посетить вьетнамскую...
 
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