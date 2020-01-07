Жена Александра Глеба рассказала, почему он ушел из БАТЭ

Источник материала: Tut.by

Супруга Александра Глеба Светлана рассказала, будет ли ее муж заканчивать карьеру, а также раскрыла детали его ухода из БАТЭ.



Фото: instagram.com/svetlgleb

– Основная тема – Александр Глеб. В конце сезона-2018 он, кажется, тоже собирался заканчивать карьеру, но в итоге остался в футболе еще на сезон. Почему?

– Главная мотивация – продолжить играть в футбол. Могу точно сказать, что он со всей серьезностью относился к этому 2019-му году. Он хотел достойно выступить и завершить карьеру. Саша понимал, что впереди матчи с «Арсеналом». Очень настроился – прошел предсезонку. Ему хотелось в очередной раз стать чемпионом Беларуси вместе с БАТЭ и красиво уйти.

Такая же ситуация и в сборной. Он просто испытывал искреннее желание играть за страну.

– Давайте по порядку. Почему изначальный план не сработал? А именно почему не сложилось с БАТЭ?

– Саша хотел играть больше. В матче БАТЭ – «Арсенал» он вышел в основе, и Борисов победил команду, в которой Саша провел свои лучшие годы. На ответную встречу, насколько я знаю, в футбольной практике часто ставят победный состав первого матча. Так, в принципе, и произошло, только единственный человек, который не вышел в старте, – Александр Глеб. Для меня это было большим разочарованием, потому что знала, как важен был для Саши тот матч.

Понимаю, что ни в коем случае нельзя ставить игрока за предыдущие заслуги, но по домашней игре он точно заслужил этого не меньше остальных. Потом Алексей Анатольевич Бага сказал, что для Глеба было важно услышать аплодисменты, поэтому выпустил его на замену. А это было не так. Для Саши было очень важно именно сыграть в этой игре, выйдя в основе. Тренер выпустил его в тот момент, когда команда уже уступала со счетом 0:2, когда итог, можно сказать, был предрешен. А аплодисменты он бы услышал, и выйдя в старте.

Саша такие игры всегда проводил на высоком уровне. Благодаря своему огромного опыту и мастерству он мог успокоить игру, придержать мяч, чего не хватило в ответной игре с «Арсеналом».

– В чем тогда причина недоверия? Возможно, повлияли его отлучки? Алексей Бага говорил, что часто отпускал Александра, в частности, из-за ваших проблем со здоровьем.

– Это совсем не так. Я попала в больницу в декабре, а Саша переподписал контракт в январе, когда моя беременность проходила спокойно.

– Окей, Александр Глеб готов был играть. Что тогда пошло не так?

– В прессе часто упоминалось, что Саша по состоянию здоровья не может играть. Один раз заболеть может каждый, а серьезных проблем со здоровьем у Саши не было. То, что это мнимая забота, когда першит в горле, а тренер рекомендует не выходить на поле, Саша понял значительно позже. То же самое происходило, когда игры проходили на искусственном поле, либо на стадионах других областей, ему предлагалось остаться дома. В конце концов, Саша стал понимать, что его просто не хотят видеть в составе. Ему это было неприятно.

– Алексей Бага в интервью говорил, что конфликта не было.

– Как такового конфликта действительно не было. Саше хотелось закончить красиво – помочь БАТЭ в Лиге чемпионов и выиграть золотые медали чемпионата Беларуси. К большому сожалению, в итоге получилось так, что Саша вообще не выходил на поле. А я лично видела, как он горел футболом и хотел играть.

Тем более БАТЭ – особенная команда для Саши. Он не раз туда возвращался, а также был очень близок с Анатолием Анатольевичем Капским. По большому счету, это для него родная команда в Беларуси. Но не получилось.

– В БАТЭ не получилось, а «Ислочь» дала такую возможность. Но прямо скажем, не самый очевидный выбор.

– Никогда не навязывала Саше свою точку зрения, но лично я очень боялась этого выбора. Все-таки мне казалось, что «Ислочь» – не тот клуб, в котором Александр Глеб должен заканчивать карьеру. Мы всегда хорошо дружили и с Виталием Жуковским, и с его помощником, другом детства Саши, Павлом Плютом, И вообще, очень по-дружески относимся к этому клубу. Тем не менее «Ислочь» звучала для меня абсурдно.

– Для меня тоже.

– Саша хотел доиграть до конца сезона. Ему не хотелось завершать карьеру, сидя на скамейке запасных в БАТЭ.

И вот сейчас я очень рада, что Саша принял решение подписать контракт с «Ислочью». Особенно хочу сказать приятные слова в сторону Виталия Жуковского. Главный тренер сумел грамотно внедрить Сашу в игру. Каждый в команде работал отлично. А Жуковский сумел правильно воспользоваться талантом и умениями Саши.

– «Ислочь» проводит домашние матчи на ненавистном искусственном поле. Это не остановило Александра?

– Повторюсь, Саша просто хотел играть. Его не останавливали ни искусственное поле, ни далекие расстояния. Мой муж с удовольствием ходил на тренировки. При этом, насколько я слышала, постоянно давал советы игрокам. К нему очень позитивно относились. После БАТЭ его настроение заметно улучшилось в «Ислочи». С моей точки зрения он классно играл и показывал свой высокий уровень.

К тому же Саша замечательно сыграл против БАТЭ на «Борисов-Арене». «Ислочь» при его участии победила. Это наводит на мысль, что главный тренер БАТЭ напрасно не использовал сильные стороны такого футболиста, как Александр Глеб.

– Складывается ощущение, что Александр Глеб мог бы подвести себя и к матчам сборной.

– Прекрасно помню тот момент, когда Саша был на жеребьевке Лиги наций, и все просили, чтобы только не достался Люксембург, а тут рукой Саши вытаскивается именно эта сборная. Я так переживала!.. Хотя наше футбольное окружение постоянно повторяло, ну если мы уже Люксембург не можем обыграть, то с кем тогда еще играть? И Саша, приняв участие в той игре, показал свой высокий уровень и помог добиться результата.

Мне всегда обидно слышать необъективную критику. В Европе к Саше относятся с уважением. Совсем недавно во второй половине декабря пришло приглашение из «Барселоны». Клуб отмечал 10-летие года, когда команда завоевала все шесть трофеев за один сезон. И Алекса Глеба тоже хотели там видеть. К сожалению, по объективным обстоятельствам мы не смогли поехать на этот праздник. По сей день парня из простой белорусской семьи уважают во всем мире. И так хочется, чтобы и в родной Беларуси было больше позитива в его адрес.

Бывший президент «Барселоны» Жоан Лапорта, приезжая в Минск, крайне позитивно высказывался о времени пребывания Саши в клубе, хоть, как мы знаем, не все сложилось. Мне кажется, мы должны только радоваться, что наш человек добился такого. Его по-прежнему узнают по всему миру. И в Таиланде уличный торговец, и таксист в Нью-Йорке, и бизнесмен в Англии.

Александр Глеб – прекрасный человек, который достиг мирового уровня, но при этом остается простым парнем.

– В таком случае главный вопрос: Александр Глеб точно завершает карьеру?

– Мне бы хотелось, чтобы последнее слово оставалось за мужем.

– Что дальше?

– Выскажу мое мнение. Александр Глеб – самое узнаваемое имя белорусского футбола в мире. Конечно, надо сделать так, чтобы он принес максимальную пользу нашей стране в этом виде спорта. При этом мне хотелось, чтобы он сам получал удовольствие от дела, которым занимается.

Саша точно останется в Беларуси. Он любит нашу страну. Считает, что его родина прекрасна. И лучше нигде не может быть.