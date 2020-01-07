ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ГАИ признала виновным самокатчика, который на тротуаре в Минске сбил двухлетнюю девочку

08.01.2020 15:06 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

ГАИ Минска закончила расследование августовского ДТП с электросамокатом и 2-летней девочкой на улице Голубева в Минске. Самокатчика признали виновником аварии, но уголовное дело в его отношении не возбуждали и рекомендовали родителям девочки обращаться в суд — с требованием о выплате денежной компенсации.


Изображение носит иллюстрационный характер. Фото: Reuters

Напомним, обстоятельства той аварии. Алексей и его двухлетняя дочка находились на тротуаре, совмещенном с велодорожкой. Девочка неожиданно выбежала на велодорожку, где столкнулась с электросамокатом. В результате аварии ребенок получил двойной перелом ноги. Отец ребенка утверждал, что самокат наехал на ногу девочки. Водитель самоката Кирилл настаивал, что малышка врезалась в уже затормозивший и находящийся без движения самокат. В деле разбирался отдел дознания ГАИ Минска.

Расследование ДТП затянулось более чем на три месяца. За это время маленькая Катя относила на ноге гипс, прошла реабилитацию, а по требованию ГАИ в рамках расследования дела ей провели медицинскую экспертизу .

— Сейчас у дочки с ножкой все нормально. Но на восстановление мы потратили много сил и средств. Мужчина, который наехал на Катюшу, ни разу не позвонил, хотя мы ожидали, что по-человечески ему стоило бы попросить прощения, предложить свою помощь, — убеждена мама девочки Татьяна.

В декабре 2019 года родители получили ответ из ГАИ. Кирилла, водителя электроскутера CityCoco, признали виновником аварии: он «проявил невнимательность и неосмотрительность к дорожной обстановке, не уступил дорогу и совершил наезд на малолетнего пешехода». В результате аварии электроскутер повреждений не получил. Автотехническая экспертиза показала, что во время ДТП транспорт был исправным. Травмы девочки признаны менее тяжкими телесными повреждениями (по признаку длительности расстройства здоровья на срок не более четырех месяцев).


На самокате, аналогичном этому, ехал Кирилл

— Нам написали, что оснований для возбуждения уголовного дела нет, потому что действия водителя скутера попадают под ч.1 ст. 317 УК Беларуси. Пояснили, что по этой части статьи дело относится к частному обвинению, а это значит, что нам надо идти в суд, только там могут решить вопрос о выплате денег за причиненный ущерб.

Ч. 1 ст. 317 УК Беларуси

Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности причинение менее тяжкого телесного повреждения наказывается штрафом, или лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом, или ограничением свободы на срок до двух лет, или лишением свободы на тот же срок.

Родители ребенка намерены обращаться в суд.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 2
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ГАИ Минска закончила расследование августовского ДТП с электросамокатом и 2-летней девочкой на улице Голубева в Минске.
 
Новости дня
Новости разные
 
Самолеты «Белавиа» временно прекратят полеты над Ираном и Ираком
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
08.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика