Каждый пятый иностранец, работающий в Литве, белорус

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Иностранцы, которым Служба занятости выдала документы, в прошлом году приехали из 58 стран. 60% из них прибыли из Украины, 21% - из Беларуси, по 3% - из России и Узбекистана, по 2% - из Китая и Грузии, пишет DELFI.lt.

Чаще в Литву приезжают повара, строители, плотники, водители международных пассажирских перевозок, автослесари, водители автопогрузчиков и сервис-менеджеры.

По прогнозу аналитиков, в 2020 году число трудовых иммигрантов в Литве продолжит расти, хотя это может замедлить рост зарплаты.

На приток иностранцев повлияло упрощение выдачи разрешений на работу и визовых процедур, а также нехватка рабочей силы в некоторых секторах.

Экономист Линас Чеканавичюс, профессор Вильнюсского университета, отмечает, что большинство иностранцев, особенно менее квалифицированных, приезжают за более высокой зарплатой, но страна может привлекать и предпринимателей с Запада.

С 2017 года иностранцам, имеющим востребованные в Литве профессии, больше не нужно получать разрешение на работу. Поэтому неясно, сколько таких людей трудоустроилось без выдачи документов. По оценкам Департамента миграции, за 11 месяцев прошлого года было выдано 46,1 тыс. национальных виз (34,55 тыс. - на основе работы).