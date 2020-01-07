12 случаев, когда внутри обычных вещей находили то, чего там быть не должно

Источник материала: Tut.by

Иногда внутри всем нам привычных вещей скрываются совершенно неожиданные предметы. Основой для детского браслета может стать кусок рулетки, а в мороженом спрячется еще одно точно такое же мороженое. Пользователи reddit поделились фотографиями подобных находок, а twizz.ru собрал самые интересные из них.

Яйцо внутри яйца.





Основой для браслета стала рулетка.





В собачьей игрушке была пустая бутылка из-под воды.





Пешка внутри ферзя.





Основой для бельевой веревки стали подгузники.





Мороженое в мороженом.





Внутри статуэтки с лягушками спряталась свинка, играющая на гитаре.





Крышка под крышкой.





Камень прячет в себе другой камень.





Что скрывает чехол от смартфона.





Разломал старый кубик и получил новый.





В основание дозатора замуровали сигарету.



