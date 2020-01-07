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12 случаев, когда внутри обычных вещей находили то, чего там быть не должно
Источник материала: Tut.by
Иногда внутри всем нам привычных вещей скрываются совершенно неожиданные предметы. Основой для детского браслета может стать кусок рулетки, а в мороженом спрячется еще одно точно такое же мороженое. Пользователи reddit поделились фотографиями подобных находок, а twizz.ru
Яйцо внутри яйца.
Основой для браслета стала рулетка.
В собачьей игрушке была пустая бутылка из-под воды.
Пешка внутри ферзя.
Основой для бельевой веревки стали подгузники.
Мороженое в мороженом.
Внутри статуэтки с лягушками спряталась свинка, играющая на гитаре.
Крышка под крышкой.
Камень прячет в себе другой камень.
Что скрывает чехол от смартфона.
Разломал старый кубик и получил новый.
В основание дозатора замуровали сигарету.
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Кубик в кубике, яйцо в яйце.
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