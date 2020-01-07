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12 случаев, когда внутри обычных вещей находили то, чего там быть не должно

08.01.2020 15:10 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Иногда внутри всем нам привычных вещей скрываются совершенно неожиданные предметы. Основой для детского браслета может стать кусок рулетки, а в мороженом спрячется еще одно точно такое же мороженое. Пользователи reddit поделились фотографиями подобных находок, а twizz.ru собрал самые интересные из них.

Яйцо внутри яйца.


Основой для браслета стала рулетка.


В собачьей игрушке была пустая бутылка из-под воды.


Пешка внутри ферзя.


Основой для бельевой веревки стали подгузники.


Мороженое в мороженом.


Внутри статуэтки с лягушками спряталась свинка, играющая на гитаре.


Крышка под крышкой.


Камень прячет в себе другой камень.


Что скрывает чехол от смартфона.


Разломал старый кубик и получил новый.


В основание дозатора замуровали сигарету.


 
 
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