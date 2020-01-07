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Сделать всё возможное, чтобы помочь человеку. Анатолий Исаченко рассказал, какими качествами должен обладать управленец

08.01.2020 15:03 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Личные приемы граждан позволяют совершенствовать законодательство, а также помогают решить конкретные проблемы обратившихся. 8 января вице-спикер Совета Республики Анатолий Исаченко выслушал граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сделать всё возможное, чтобы помочь человеку. Анатолий Исаченко рассказал, какими качествами должен обладать управленец

Сделать всё возможное, чтобы помочь человеку. Анатолий Исаченко рассказал, какими качествами должен обладать управленец

После приема он отметил, что помочь человеку, который пришел за содействием, первое правило управленца. Однако действовать необходимо исключительно в законодательном поле.

Сделать всё возможное, чтобы помочь человеку. Анатолий Исаченко рассказал, какими качествами должен обладать управленец

Анатолий Исаченко, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Любое решение надо принимать в законодательном поле, потому что склонность любого человека, чтобы было выгодно ему. Нет. Надо, чтобы было выгодно и соседу. И в этом сложность иногда при принятии тех или иных решений. Но в любом случае мы должны придерживаться первого правила: надо сделать все возможное в рамках законодательства, чтобы помочь человеку. И если нельзя помочь, если он в чем-то не прав, давай об этом говорить прямо, чтобы он понимал, или подсказать путь, как решить.

Сделать всё возможное, чтобы помочь человеку. Анатолий Исаченко рассказал, какими качествами должен обладать управленец

Сделать всё возможное, чтобы помочь человеку. Анатолий Исаченко рассказал, какими качествами должен обладать управленец

Совет Республики продолжит в январе проводить приемы граждан. 9 января можно задать вопрос председателю постоянной комиссии по региональной политике и местному самоуправлению Михаилу Русому. К Наталье Кочановой – председателю Совета Республики – есть возмоность обратиться в пятницу, 10 января. Приемы будут организованы в Минске по адресу Кирова, 49.

Сделать всё возможное, чтобы помочь человеку. Анатолий Исаченко рассказал, какими качествами должен обладать управленец

Люди в материале: Анатолий Исаченко
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Личные приемы граждан позволяют совершенствовать законодательство, а также помогают решить конкретные проблемы обратившихся. 8 января...
 
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