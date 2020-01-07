Лидером минского проката стала ну совершенно не новогодняя российская комедия

Источник материала: Tut.by

Каждую неделю AFISHA.TUT.BY рассказывает, на какие фильмы минчане активнее всего ходили в кино. В этот раз кассовые сборы пусть и запоздалые (естественно, по уважительной причине), но очень любопытные. Российская комедия вот уже вторую неделю не оставляет шанса остальным картинам. Догадываетесь какая?



Фото: Александр Каленик

Фильм недели — « Холоп »



Кадр из фильма

Когда: до 15 января Где: в минских кинотеатрах Сколько: от 5 рублей Купить билет

Российская комедия «Холоп» от режиссера скандального «Текста» уже вторую неделю подряд Минска лидирует российская комедия. И это не «Полицейский с Рублевки»…">лидирует в минском прокате. Причем, как нам прокомментировали в некоторых кинотеатрах, по кассовому кошельку «Холоп» обгоняет конкурентов с серьезным отрывом. По сюжету молодой мажор Гриша заигрался в красивую жизнь и решил, что ему все дозволено. Он натворил много дел, и теперь ему грозит тюрьма. Чтобы исправить своего сына, отчаявшийся отец-олигарх идет на крайние меры. Вместе со своим старинным другом-психологом он придумывает уникальный проект: на базе заброшенной деревни воссоздается атмосфера России девятнадцатого века. Гриша попадает в подстроенную аварию и якобы переносится в прошлое. Роли в фильме сыграли Александра Бортич , Иван Охлобыстин , Александр Самойленко и другие.

В кинотеатре Falcon Club Бутик Кино предположили, чем вызван такой успех «Холопа». По словам специалиста, традиционно в новогодние уикенды зрителей хорошо собирают легкие комедии. Это время, когда люди не хотят нагружать себя тяжелыми впечатлениями и ищут что-то забавное, ненапряжное, куда можно сходить парой или семьей. Кстати, релизы на новогодние уикенды планируются среди студий и прокатчиков за год-два.

— Так получилось, что российская комедийная серия «Елки» закончилась, на смену ей в этом году пришел «Холоп» и выстрелил из-за обаятельного сюжета, эффекта «перевертыша», когда герой в ходе истории меняется в лучшую сторону, а также хорошего начального «сарафанного» радио — на старте проката о фильме появились хорошие отзывы в соцсетях. Для проката это важный момент, — подытоживает эксперт.



Кадр из фильма

Когда: до 15 января Где: в минских кинотеатрах Сколько: от 10 рублей Купить билет

Прямо сейчас в кино идет симпатичная мелодрама «Он и она» французского режиссера Седрика Клапиша. У фильма есть фестивальная история и приличный зрительский рейтинг. Хочется легкости — вам сюда. По сюжету он и ана живут в самом романтичном городе мира — Париже. Они ходят в один магазин, ужинают в одном ресторане, но никогда не встречались. Они одиноки и мечтают встретить свою любовь.

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