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У ночного клуба в Москве избили сына знаменитого сатирика Жванецкого

08.01.2020 15:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

У одного из московских клубов в ночь на 8 января избили и пытались ограбить сына 85-летнего известного сатирика Михаила Жванецкого Дмитрия.


Это произошло после того, как 24-летний молодой человек и его приятель Филипп Гинзбург пытались защитить девушку от компании хамов.

Жванецкий-младший потребовал извинений от молодых людей, но те накинулись на Дмитрия и Филиппа с кулаками.

В итоге Дмитрий получил травму ноги, а его приятелю сломали нос. У него также диагностирована гематома головы. Приятели госпитализированы.

Комментируя инцидент, Жванецкий-младший рассказал, что после драки оппоненты пытались их с Филиппом ограбить. Они уже написали заявление в полицию.
 
 
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У одного из московских клубов в ночь на 8 января избили и пытались ограбить сына 85-летнего известного сатирика Михаила Жванецкого Дмитрия.
 
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