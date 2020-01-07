Сотрудники Департамента охраны МВД Республики Беларусь посетили ГУО «Ясли-сад № 65 г. Бреста»

Источник материала: Виртуальный Брест

В рамках республиканской благотворительной акции «Наши дети» 4 января 2020 года сотрудники Ленинского (г. Бреста) отдела Департамента охраны МВД Республики Беларусь посетили ГУО «Ясли-сад № 65 г. Бреста», где есть две группы детей с особенностями развития.





Подполковник милиции, заместитель начальника отдела по идеологической работе и кадровому обеспечению Александр Мельник сказал, что сотрудники и работники отдела подарили детям комплекты полотенец, две песочницы-трансформеры, детские развивающие игрушки. Неожиданностью для ребят стала большая мягкая игрушка – пес «Тосик».

Гости пожелали детям здоровья, счастья, успехов и приняли участие в новогоднем утреннике.

Дмитрий Василюк