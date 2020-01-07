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Сотрудники Департамента охраны МВД Республики Беларусь посетили ГУО «Ясли-сад № 65 г. Бреста»

08.01.2020 15:51 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В рамках республиканской благотворительной акции «Наши дети» 4 января 2020 года сотрудники Ленинского (г. Бреста) отдела Департамента охраны МВД Республики Беларусь посетили ГУО «Ясли-сад № 65 г. Бреста», где есть две группы детей с особенностями развития.

Сотрудники Департамента охраны МВД Республики Беларусь посетили ГУО «Ясли-сад № 65 г. Бреста»

Подполковник милиции, заместитель начальника отдела по идеологической работе и кадровому обеспечению Александр Мельник сказал, что сотрудники и работники отдела подарили детям комплекты полотенец, две песочницы-трансформеры, детские развивающие игрушки. Неожиданностью для ребят стала большая мягкая игрушка – пес «Тосик».

Гости пожелали детям здоровья, счастья, успехов и приняли участие в новогоднем утреннике.

Дмитрий Василюк

 
Теги: Брест
 
 
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  В рамках республиканской благотворительной акции «Наши дети» 4 января 2020 года сотрудники Ленинского (г. Бреста) отдела Департамента охраны МВД Республики...
 
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