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Сотрудники Департамента охраны МВД Республики Беларусь посетили ГУО «Ясли-сад № 65 г. Бреста»
08.01.2020 15:51 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В рамках республиканской благотворительной акции «Наши дети» 4 января 2020 года сотрудники Ленинского (г. Бреста) отдела Департамента охраны МВД Республики Беларусь посетили ГУО «Ясли-сад № 65 г. Бреста», где есть две группы детей с особенностями развития.
Подполковник милиции, заместитель начальника отдела по идеологической работе и кадровому обеспечению Александр Мельник сказал, что сотрудники и работники отдела подарили детям комплекты полотенец, две песочницы-трансформеры, детские развивающие игрушки. Неожиданностью для ребят стала большая мягкая игрушка – пес «Тосик».
Гости пожелали детям здоровья, счастья, успехов и приняли участие в новогоднем утреннике.
Дмитрий Василюк
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В рамках республиканской благотворительной акции «Наши дети» 4 января 2020 года сотрудники Ленинского (г. Бреста) отдела Департамента охраны МВД Республики...
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