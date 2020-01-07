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Сегодня подпишут соглашение об упрощении визового режима

08.01.2020 15:51 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

На сегодня запланировано подписание соглашений об упрощении визового режима и реадмиссии между Беларусью и Европейским союзом.

Сегодня подпишут соглашение об упрощении визового режима

Об этом Onliner сообщило Представительство ЕС в Беларуси.

Напомним, в случае подписания этого соглашения шенгенские визы для нас будут стоить 35 евро.

— Подписание соглашения между Европейским союзом и Республикой Беларусь о реадмиссии с участием заместителя премьер-министра и министра внутренних дел Хорватии Давора Божиновича, еврокомиссара по внутренним делам Илвы Джоханассона и министра иностранных дел Республики Беларусь Владимира Макея.

Церемония подписания должна начаться в 18:00 по белорусскому времени, — говорится на сайте Еврокомиссии.

 
 
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  На сегодня запланировано подписание соглашений об упрощении визового режима и реадмиссии между Беларусью и Европейским союзом. Об этом Onliner сообщило...
 
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