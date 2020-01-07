Сегодня подпишут соглашение об упрощении визового режима

Источник материала: Виртуальный Брест

На сегодня запланировано подписание соглашений об упрощении визового режима и реадмиссии между Беларусью и Европейским союзом.





Об этом Onliner сообщило Представительство ЕС в Беларуси.

Напомним, в случае подписания этого соглашения шенгенские визы для нас будут стоить 35 евро.

— Подписание соглашения между Европейским союзом и Республикой Беларусь о реадмиссии с участием заместителя премьер-министра и министра внутренних дел Хорватии Давора Божиновича, еврокомиссара по внутренним делам Илвы Джоханассона и министра иностранных дел Республики Беларусь Владимира Макея.

Церемония подписания должна начаться в 18:00 по белорусскому времени, — говорится на с айте Еврокомиссии.