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Владимир Карачевский: «За 5 тысяч долларов, если человек писал сценарий два года, он не захочет продавать»

08.01.2020 15:42 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Мнение глава киностудии высказал в одной из серий документального цикла «Тайны Беларуси»

Владимир Карачевский, генеральный директор РУП «Национальная киностудия «Беларусьфильм»:
За 5 тысяч долларов, если человек писал сценарий два года, он не захочет продавать за такую сумму. Интеллектуальный труд должен быть высокооплачиваемым. Если будет идея хорошая и качественная, тогда появятся и люди, которые смогут реализовать её, и деньги появятся. Ведь неслучайно глава государства сказал: дайте мне хороший сценарий, а деньги на него мы найдём.

Владимир Карачевский: «За 5 тысяч долларов, если человек писал сценарий два года, он не захочет продавать»

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Мнение глава киностудии высказал в одной из серий документального цикла «Тайны Беларуси». 
 
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