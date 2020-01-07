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Владимир Карачевский: «За 5 тысяч долларов, если человек писал сценарий два года, он не захочет продавать»
Источник материала: СТВ
Мнение глава киностудии высказал в одной из серий документального цикла
Владимир Карачевский, генеральный директор РУП «Национальная киностудия «Беларусьфильм»:
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Владимир Карачевский: «За 5 тысяч долларов, если человек писал сценарий два года, он не захочет продавать»
Мнение глава киностудии высказал в одной из серий документального цикла «Тайны Беларуси».
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