В Дзержинском районе впервые прошла областная акция «Родители-победители, призеры и их дети»

Источник материала: Новости Дзержинска

4 января 2020 года в центре экологического туризма «Станьково» Дзержинского района впервые прошла областная акция «Родители-победители, призеры и их дети».

В красочном новогоднем мероприятии приняли участие 400 человек, приехавших из всех уголков Минской области. Среди них юные жители столичного региона, добившиеся особых побед в учебной, спортивной, творческой и общественной деятельности, а также их родители, тоже ставшие победителями, но уже на трудовом поприще.

С новогодними и рождественскими праздниками участников акции тепло поздравил заместитель председателя Минского областного исполнительного комитета Иван Станиславович Маркевич. Обращаясь к присутствующим, он сказал: «Цель сегодняшней акции – объединить учащихся – лидеров и их родителей – передовиков в единую семью, отметить и поддержать их достижения, поблагодарить за совместный труд, благодаря которому Минщина и наша страна живет сегодня достойно!».

Гордость за достижения участников новогоднего праздника разделили также начальник главного управления по образованию Минского облисполкома Татьяна Валентиновна Апранич, председатель Дзержинского районного исполнительного комитета Николай Иванович Артюшкевич, заместитель председателя Дзержинского райисполкома по социальным вопросам Александр Сергеевич Чаган. Дружной семьей они кружили новогодние хороводы вокруг главной елки центра экотуризма вместе с родителями-победителями и их детьми.







А еще в этот прекрасный зимний день состоялся выбор лучшего Деда Мороза и Снегурочки, приехавших из всех районов Минской области и города Жодино. Зрительскими симпатиями пара новогодних персонажей гостеприимной Дзержинской земли определена как лучшая! Никого не оставили равнодушными шутки, игры, песни, танцы, сказочное представление «Новогодняя разморозка», а самое главное – настоящее цирковое шоу.

И дети, и взрослые получили невероятный заряд бодрости, веселья, теплого общения друг с другом и единодушно пожелали: «Пусть областная акция «Родители-победители, призеры и их дети» станет доброй традицией Минщины и каждый год собирает у новогодней елки самые трудолюбивые семьи Минской области!»























Фото: Мария Арех