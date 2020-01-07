Под Минском на двух трассах увеличили допустимую скорость

Источник материала: Новости Дзержинска

На участках двух трасс под Минском увеличили допустимую скорость, камеры фотофиксации перенастроили в конце декабря.

Перенастроили датчики контроля скорости на участках трасс Р58 Минск - Калачи - Мядель и Р28 Минск - Молодечно - Нарочь. Скорость увеличена с 21 декабря на Р58 от района примыкания трассы к МКАД (8-й км) до поворота на Р80 (почти 20-й км автодороги) - легковушкам можно ехать до 120 км/ч, а грузовикам - до 100 км/ч. С 27 декабря увеличил допустимую скорость и на части трассы Р28 - от МКАД до 26,6 км автодороги (почти до деревни Лошаны). Здесь ограничение составляет 100 км/ч.

Как рассказали в организации, что касается перенастройки камер на повышение допустимой скорости, то данные два участка - пока единственные, по которым принято решение. При этом на дорогах страны все так же отсутствуют мобильные датчики фотофиксации - по решению ГАИ с 19 декабря была приостановлена их работа. Продолжают функционировать стационарные камеры.

Как сообщалось, мобильные датчики скорости убрали с дорог в Беларуси с 19 декабря. Всего в стране 540 датчиков фотофиксации, из них мобильных - 57. Кроме того, 19 декабря в МВД информировали, что сотрудники ГАИ и владельцы дорог (Минтранс, облисполкомы и Мингорисполком) проведут ревизию дорожных знаков и с учетом детального анализа происшествий, связанных с нарушением скорости движения, внесут соответствующие корректировки в работу приборов по измерению скорости.

Позже, 27 декабря, на заседании Постоянной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при Совете Министров было поддержано решение о повышении скоростного режима на 16 участках республиканских автодорог. Повысить допустимую скорость предложили на участках трасс Р58 Минск - Калачи - Мядель, Р28 Минск - Молодечно - Нарочь, М5 Минск - Гомель, М3 Минск - Витебск, М6 Минск - Гродно, М1/Е30 Брест - Минск - граница РФ и ряде других. Также новые участки с повышенной разрешенной скоростью появятся на дорогах Р20 и Р80.

По итогам заседания в Совмине начальник УГАИ МВД Дмитрий Корзюк тогда рассказал журналистам, что на 10 из 16 участков компенсационные мероприятия проводились в 2019 году, поэтому они готовы к тому, чтобы повысить скоростной режим без дополнительной инфраструктуры и трат. На 6 остальных участках скоростной режим также будет повышен без каких-либо проблем для безопасности дорожного движения.



