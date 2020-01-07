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В Крупском районе мужчина повредил на кладбище 22 надгробия и памятник

08.01.2020 17:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Крупском районе вандал повредил 22 надгробия и памятник.  

По информации УВД Миноблисполкома, происшествие случилось 7 января. Сообщение правоохранители получили от 51-летней жительницы г.п. Холопеничи.  

Женщина пришла на кладбище и увидела, что были повреждены надгробные памятники, три их которых – на могилах ее родственников.  

В Крупском районе мужчина повредил на кладбище 22 надгробия и памятник
Фото: УВД Миноблисполкома  

Следственно-оперативная группа установила, что были повреждены 22 надгробных памятника на сумму 320 рублей. Также был поврежден памятник «Братская могила 1944 года», который является историко-культурной ценностью Республики Беларусь.  

По подозрению в совершенном преступлении задержан местный житель. Он водворен в ИВС.  

По факту хулиганских действий проводится проверка.  

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Новости Беларуси. В Крупском районе вандал повредил 22 надгробия и памятник.   По информации УВД Миноблисполкома, происшествие случилось 7 января. Сообщение...
 
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