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В Беларуси изменились тарифы на просмотр своей банковской истории. Сколько теперь это стоит
Источник материала: Tut.by
В Беларуси
Напомним, кредитная история предоставляется в виде отчета со скоринговой оценкой (это баллы, которые присваиваются кредитополучателю на основании его способности и потенциала погашать долг, рассчитанные на основании уже имеющейся кредитной информации — прим.авт.) без уплаты вознаграждения один раз в течение календарного года. Неограниченное количество раз эту услугу можно получить платно.
Полный отчет в виде электронного документа физлицу теперь будет обходиться в 2,79 копеек. Это на 3 копейки меньше, чем после предыдущего пересмотра цен. Такой же отчет, но на бумаге можно получить за 12,83 рубля, то есть дороже на 98 копеек.
Юридическим лицам документ могут сделать только в распечатанном виде за 12,7 рубля. Тариф увеличился на 97 копеек.
Если физлицо хочет получить не развернутый отчет, то это будет стоить как и раньше — 58 копеек, расширенный в виде электронного документа — 67.
Такие же документы есть возможность заказать и у юрлиц. Стандартный кредитный отчет обойдется в 14,93 рубля вместо 13,76, расширенный — 16,6 вместо 15,33 рубля. Дороже всего будет стоить расширенный плюс — 18,08 вместо 17,36 рубля.
Обработка одной кредитной истории, чтобы сделать электронный кредитный отчет «Сводный — физические лица» или «Сводный — юридические лица» подешевела и стоит теперь 5 копеек вместо 6.
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Посмотреть свою банковскую историю бесплатно можно только один раз в календарный год.
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