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В Минске выставили на продажу здание еще одного крупного завода
Источник материала: Tut.by
В Минске за 7 миллионов рублей выставили на аукцион главный производственный корпус опытного завода металлоконструкций на проспекте Пушкина, 68. Информация об этом опубликована на электронной площадке
Здание находится рядом с заправкой «Трайпл» возле пересечения проспекта Пушкина и улицы Ольшевского. Площадь сооружения — 22 тысячи квадратных метров.
Начальная цена — 7 миллионов рублей. Торги пройдут 10 марта. Имущество реализует Главное управление юстиции Мингорисполкома. Судя по всему у завода скопились долги, для расплаты за которые и надо продать здание.
Отметим, что одни старые производственные цеха в Минске продаются быстро, вторые — медленно, третьи — вообще не продаются. Так, недавно крупный девелопер «Белтяжмаш»
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Площадь сооружения - 22 тысячи квадратных метров.
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