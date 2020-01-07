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Белоруска отмечает 100 лет и рассказывает о секретах долгой жизни

08.01.2020 17:45 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Золотой юбилей. В Беларуси поздравили женщину, отметившую 100-летие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белоруска отмечает 100 лет и рассказывает о секретах долгой жизни

Белоруска отмечает 100 лет и рассказывает о секретах долгой жизни

Надежда Лесникова родилась в Гомеле и прошла Великую Отечественную. На Северо-Кавказском фронте – тогда еще 23-летняя девушка – работала телеграфисткой. Поучаствовала в Тегеранской конференции членов антигитлеровской коалиции в 1943-м. И даже телеграфировала в Москву лично от Иосифа Сталина.

Юбилей Надежда Митрофановна встретила в кругу родственников: дочери и внучки, а также постояльцев интерната ветеранов войны и труда.

Белоруска отмечает 100 лет и рассказывает о секретах долгой жизни

Надежда Лесникова:
Огород был, сад был. Очень много фруктов ела. Я любила и сейчас даже люблю. Ни с кем не скандалила, не ругалась, не нервничала. Надо вот так: уважать людей.

Родители у меня хорошие были, родственники мои долгожители тоже были. Мамина сестра очень долго прожила. Быть спокойной, быть хорошей. Водку не пить надо никому.

Белоруска отмечает 100 лет и рассказывает о секретах долгой жизни

Ирина Костевич, министр труда и социальной защиты Беларуси:
Я думаю, секрет долгожительства – это любовь. Любовь к жизни, любовь к людям. Это образец и эталон – к чему надо стремиться и как надо жить, и как нужно относиться к стране, к людям и самим себе прежде всего.

Добавим, в Беларуси столетний возрастной рубеж преодолели 382 человека. Трое из них – жители интерната ветеранов войны и труда.

Люди в материале: Надежда Лесникова, Ирина Костевич
 
Теги: Гомель
 
 
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Новости Беларуси. Золотой юбилей. В Беларуси поздравили женщину, отметившую 100-летие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
 
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