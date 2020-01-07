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"Белавиа" приняла решение временно облетать Иран и Ирак
Источник материала: Партизан
Самолеты белорусского авиаперевозчика "Белавиа" временно не будут летать над территориями Ирана и Ирака, проинформировала
"Мы будем облетать территорию Ирана и Ирака, на это решение повлияла ситуация, которая сложилась на Ближнем Востоке", - уточнила представитель "Белавиа".
Она отметила, что изменения затронут чартерный рейс "Минск-Дубай". Ближайший вылет состоится 10 января.
Полеты гражданских самолетов США уже запрещены над значительной частью Ближнего Востока, в том числе над Ираном, Ираком, Персидским и Оманским заливами, в связи с повышенной военной деятельностью и политической напряженностью на Ближнем Востоке.
О приостановке полетов своих лайнеров в воздушном пространстве Ирака и Ирана заявили представители авиакомпаний Air France, Lufthansa, Singapore Airlines, Malaysia Airlines, Vietnam Airlines, Air Astana, нидерландская KLM.
Китай заявил, что "внимательно следит" за воздушной безопасностью над Ираком и Ираном, но о приостановке полетов пока не уведомлял.
Росавиация рекомендует российским авиакомпаниям не использовать воздушное пространство Ирана, Ирака, Персидского и Оманского заливов, следует из телеграммы агентства.
Украина ввела с 9 января временное ограничение авиаперелетов над территорией Ирана, до момента выяснения причин крушения авиалайнера МАУ 8 января.
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Самолеты белорусского авиаперевозчика "Белавиа" временно не будут летать над территориями Ирана и Ирака, проинформировала Sputnik пресс-секретарь компании...
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