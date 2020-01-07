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Как выглядит «умное зеркало» от создателей Xiaomi Mi Band

08.01.2020 18:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На выставке CES 2020 компания Huami, которая производит фитнес-браслеты Mi Band для Xiaomi, анонсировала устройство под названием Amazfit HomeStudio. Это — «умное зеркало», которое может выступать в роли личного фитнес-тренера. Об этом сообщает engadget.


Аппарат оснащается экраном на 43 дюйма под названием Glass, стоящим вертикально, а также специальной беговой дорожкой. Glass включает в себя камеру, которая способна анализировать движения пользователя во время занятий. В базе данных HomeStudio находится множество уроков с упражнениями для разных групп мышц.

Отмечается, что не для всех из них нужна беговая дорожка — Glass способно выступать в роли зеркала, на которое одновременно выводится необходимая информация. О цене и дате поступления устройства в продажу пока не сообщается. Но известно, что производитель готовит две версии, способные развивать разную максимальную скорость на дорожке.

Смотрите, сколько у нас стоят популярные фитнес-браслеты:

 
 
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О цене и дате поступления устройства в продажу пока не сообщается.
 
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