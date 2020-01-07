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Брестская епархия поздравила родившихся 7 января младенцев и их мам

08.01.2020 17:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Благотворительная рождественская акция Брестской епархии стартовала сегодня в Брестском областном родильном доме, передает корреспондент БЕЛТА.

Брестская епархия поздравила родившихся 7 января младенцев и их мам

Поздравить младенцев, появившихся на свет в светлый праздник Рождества Христова, приехал архиепископ Брестский и Кобринский Иоанн. 7 января в Брестском роддоме родились девять детей - пять мальчиков и четыре девочки. Александр, Вера, Василиса, Даниил, Полина, Кирилл, Захар - в большинстве своем это первенцы в семьях, но есть также вторые и третьи дети. Владыка познакомился с новорожденными, поинтересовался самочувствием матерей, поблагодарил их за то, что выполняют свою миссию на земле.

"Рождение каждого ребенка важно для всех нас, для церкви. Это целое событие, когда в мир приходит новый человек, а тем более - в день пришествия в мир Христа Спасителя. Пусть Божья благодать пребывает с каждым из этих детей. Чтобы жизнь их была со смыслом, достойной звания человека. Чтобы они стали людьми, настоящими гражданами нашего Отечества, развивали таланты, все доброе, что заложено в них творцом", - пожелал архиепископ.

В честь Рождества мамам и новорожденным от Брестской епархии вручили подарки - иконки, сладости, предметы первой необходимости.

Поздравления и добрые напутствия прозвучали и от главного врача роддома Валерия Шугая. Он отметил, что медперсонал учреждения старается создать для своих пациентов максимально комфортные условия. "Выхаживание детей у нас ведется на самом высоком уровне. Детская реанимация полностью обеспечена необходимым оборудованием. Мы ее модернизируем. Сейчас получили новый транспортный кювез для транспортировки новорожденных. Своими силами закупили шесть мониторов для пациенток. В недалеком будущем ожидаем шесть аппаратов искусственной вентиляции легких", - рассказал главврач.

За прошлый год в родильном доме появились на свет 5 тыс. 212 детей. С начала этого года - 88 малышей.

На святки благотворительная рождественская акция Брестской епархии продолжится. С 10 по 17 января архиепископ Брестский и Кобринский Иоанн посетит социальные учреждения в областном центре - детский социальный приют, вспомогательную школу, отделения дневного пребывания для инвалидов и граждан пожилого возраста, дома семейного типа, детские реабилитационные центры.

 
 
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  Благотворительная рождественская акция Брестской епархии стартовала сегодня в Брестском областном родильном доме, передает корреспондент БЕЛТА. Поздравить...
 
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