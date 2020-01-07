ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Трамп: пока я на посту президента, Иран не получит ядерного оружия

08.01.2020 20:30 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Президент США Дональд Трамп утром в среду выступает с заявлением по поводу иранской ракетной атаки по воннным базам в Ираке, на которых размещены военнослужащие коалиции, возглавляемой США, сообщает Русская служба Голоса Америки.


Reuters
 
«Пока я нахожусь на посту президента, Иран не получит ядерного оружия», – сказал президент Трамп в начале своего обращения.

Далее президент подчеркнул, что в результате иранских ударов по базам в Ираке никто из американских военнослужащих не пострадал и не понес потерь.

В этой связи президент высоко оценил работу систем оповещения.

«Недавно мы предприняли решительные действия», – сказал Трамп, имея в виду устранение генерала Сулеймани.

Президент подробно охарактеризовал террористический характер деятельности Сулеймани.

Ранее Иран заявил, что выпустил ракеты в ответ операции, осуществленной американскими военными на прошлой неделе.

В в ходе операции был убит иранский генерал Касем Сулеймани.

«Все хорошо! Из Ирана были выпущены ракеты по двум военным базам в Ираке. Сейчас ведется оценка жертв и ущерба. Все идет нормально! Я сделаю заявление завтра утром», – написал Трамп в «Твиттере » во вторник.

По данным западных стран, чьи военнослужащие размещены на подвергшихся обстрелам базах, в результате атаки никто не пострадал. Иранская сторона говорит о 80 погибших.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент США Дональд Трамп утром в среду выступает с заявлением по поводу иранской ракетной атаки по воннным базам в Ираке, на которых размещены военнослужащие...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Нацбанке Беларуси рассказали, сколько валюты продали белорусы за 2019 год
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
08.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика