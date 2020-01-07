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«В ближайшие сутки будет восстановлен». В Минском радиотехническом колледже обвалился потолок
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минском радиотехническом колледже обвалился подвесной потолок. Инцидент произошел в час дня, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Случилось все в подсобном помещении колледжа. Никакие ремонтные работы там не проводились. Площадь обвалившегося потолка составила 5 квадратных метров.
Валерий Степанов, заместитель директора Минского радиотехнического колледжа:
После падения потолка сработала сигнализация. Никто не пострадал, учебный процесс не останавливался.
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Новости Беларуси. В Минском радиотехническом колледже обвалился подвесной потолок. Инцидент произошел в час дня, сообщили в программе «Столичные подробности» на...
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