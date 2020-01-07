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«В ближайшие сутки будет восстановлен». В Минском радиотехническом колледже обвалился потолок

08.01.2020 20:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минском радиотехническом колледже обвалился подвесной потолок. Инцидент произошел в час дня, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«В ближайшие сутки будет восстановлен». В Минском радиотехническом колледже обвалился потолок

Случилось все в подсобном помещении колледжа. Никакие ремонтные работы там не проводились. Площадь обвалившегося потолка составила 5 квадратных метров.

«В ближайшие сутки будет восстановлен». В Минском радиотехническом колледже обвалился потолок

Валерий Степанов, заместитель директора Минского радиотехнического колледжа:
В течение 10 минут все последствия обрушения были убраны. Сейчас ничего не угрожает. Двери сейчас закрываются, никого в помещение не допускаем. В ближайшие сутки потолок будет восстановлен.

«В ближайшие сутки будет восстановлен». В Минском радиотехническом колледже обвалился потолок

После падения потолка сработала сигнализация. Никто не пострадал, учебный процесс не останавливался.

Люди в материале: Валерий Степанов
 
 
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Новости Беларуси. В Минском радиотехническом колледже обвалился подвесной потолок. Инцидент произошел в час дня, сообщили в программе «Столичные подробности» на...
 
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