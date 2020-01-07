В Пекине открыли памятник Янке Купале









В торжественном мероприятии участвовали Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в КНР Кирилл Рудый, ректорат университета, представители госорганов Китая, Чрезвычайные и Полномочные Послы иностранных государств, руководство Секретариата Шанхайской организации сотрудничества, журналисты китайских СМИ.





Автором памятника стал директор Художественного музея Китая, скульптор У Вэйшань.





Открытие памятника народному поэту Беларуси состоялось в рамках завершения Года образования Беларуси в Китае. К слову, еще один монумент Купале находится в китайском Сиане, Коласу — в Тяньцзине.



