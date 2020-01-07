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Сергей Вязович потерял лидерство после 4-го этапа "Дакара". Стал шестым
Источник материала: Партизан
Экипаж "МАЗ-СПОРТавто" под руководством Сергея Вязовича, потеряв 16 минут, завершил четвертый этап ралли "Дакар" на 6-й позиции и утратил лидерство,
Ралли Дакар
8 января 2019 года
Этап 4
Грузовики
1. Антон Шибалов (Россия, "КАМАЗ") – 4:15.43
2. Андрей Каргинов (Россия, "КАМАЗ") +2.41
3. Дмитрий Сотников (Россия, "КАМАЗ") +9.05...
6. Сергей Вязович (Беларусь, "МАЗ") +15.42...
9. Алексей Вишневский (Беларусь, "МАЗ") +22.44...
14. Александр Василевский (Беларусь, "МАЗ") +58.27...
Положение после этапа 4
1. Андрей Каргинов (Россия, "КАМАЗ") – 15:54.43
2. Сергей Вязович (Беларусь, "МАЗ") +10.43
3. Антон Шибалов (Россия, "КАМАЗ") +15.02...
11. Алексей Вишневский (Беларусь, "МАЗ") +2:21.08
12. Александр Василевский (Беларусь, "МАЗ") +2:22.14...
Экипаж Сергея Вязовича теперь занимает второе место и проигрывает более 10 минут новому лидеру, российскому экипажу под руководством Андрея Каргинова из команды "КАМАЗ-мастер". Еще один представитель этой дружины - экипаж Антона Шибанова - уступает своим соотечественникам 15 минут.
Пятый этап гонки пройдет между Эль-Улой и Хаилем. Дистанция составит 350 км, причем 40% ее составят дюны.
"Дакар" впервые проходит на Ближнем Востоке, куда старты перебрались после 11 лет в Южной Америке. С 2020 года как минимум пять лет подряд ралли-марафон будет принимать Саудовская Аравия. Вся дистанция составит 7900 км. На старт вышел 351 экипаж (134 внедорожника и UTV, 170 мотоциклов и квадроциклов, 47 грузовиков). Финиширует ралли-рейд 17 января в Киддии.-0-
Фото организаторов ралли
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Экипаж "МАЗ-СПОРТавто" под руководством Сергея Вязовича, потеряв 16 минут, завершил четвертый этап ралли "Дакар" на 6-й позиции и утратил...
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