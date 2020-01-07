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Сергей Вязович потерял лидерство после 4-го этапа "Дакара". Стал шестым

08.01.2020 21:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Экипаж "МАЗ-СПОРТавто" под руководством Сергея Вязовича, потеряв 16 минут, завершил четвертый этап ралли "Дакар" на 6-й позиции и утратил лидерство, сообщает корреспондент БЕЛТА.


Ралли Дакар

8 января 2019 года

Этап 4

Грузовики

1. Антон Шибалов (Россия, "КАМАЗ") – 4:15.43

2. Андрей Каргинов (Россия, "КАМАЗ") +2.41

3. Дмитрий Сотников (Россия, "КАМАЗ") +9.05...

6. Сергей Вязович (Беларусь, "МАЗ") +15.42...

9. Алексей Вишневский (Беларусь, "МАЗ") +22.44...

14. Александр Василевский (Беларусь, "МАЗ") +58.27...


Положение после этапа 4

1. Андрей Каргинов (Россия, "КАМАЗ") – 15:54.43

2. Сергей Вязович (Беларусь, "МАЗ") +10.43

3. Антон Шибалов (Россия, "КАМАЗ") +15.02...

11. Алексей Вишневский (Беларусь, "МАЗ") +2:21.08

12. Александр Василевский (Беларусь, "МАЗ") +2:22.14...

Экипаж Сергея Вязовича теперь занимает второе место и проигрывает более 10 минут новому лидеру, российскому экипажу под руководством Андрея Каргинова из команды "КАМАЗ-мастер". Еще один представитель этой дружины - экипаж Антона Шибанова - уступает своим соотечественникам 15 минут.

Пятый этап гонки пройдет между Эль-Улой и Хаилем. Дистанция составит 350 км, причем 40% ее составят дюны.

"Дакар" впервые проходит на Ближнем Востоке, куда старты перебрались после 11 лет в Южной Америке. С 2020 года как минимум пять лет подряд ралли-марафон будет принимать Саудовская Аравия. Вся дистанция составит 7900 км. На старт вышел 351 экипаж (134 внедорожника и UTV, 170 мотоциклов и квадроциклов, 47 грузовиков). Финиширует ралли-рейд 17 января в Киддии.-0-

Фото организаторов ралли
 
 
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Экипаж "МАЗ-СПОРТавто" под руководством Сергея Вязовича, потеряв 16 минут, завершил четвертый этап ралли "Дакар" на 6-й позиции и утратил...
 
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