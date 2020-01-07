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Две сестры спасали евреев во время войны, но были выданы соседями. А в концлагере заботились об Анне Франк

08.01.2020 20:59 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Книга «Сестры Освенцима» Роксаны ван Иперен рассказывает историю о самоотверженности и смелости двух девушек, которые укрывали евреев у себя в доме, но были рассекречены и отправлены в Освенцим, сообщает Daily Mail.

Вот как мир узнал об этой истории. Журналистка и писательница из Нидерландов Роксана ван Иперен и ее семья были в восторге от особняка «Высокое гнездо» с первого же взгляда. Это был домик со ставнями, мансардными окнами и просторным садом. Идеальное место для пары, чтобы скрыться от городской суеты – усадьба находилась в лесу, в 50 километрах от Амстердама.

Как только начались ремонтные работы, супруги обнаружили, что дом полон сюрпризов. Выяснилось, что в каждой комнате есть секретные двери, ведущие в небольшие тайники, в которых были найдены газеты голландского сопротивления времён Второй мировой войны и огарки свечей. Таким образом, Роксана начала заниматься восстановлением не только дома, но и его истории в годы войны. 

Роксана выяснила, что во время войны в «Высоком гнезде» полтора года скрывались не менее 17 евреев вплоть до июля 1944, когда они были выданы своими соседями.

Две сестры спасали евреев во время войны, но были выданы соседями. А в концлагере заботились об Анне Франк
Фото: Daily Mail

Женщины, организовавшие приют, сами были еврейками – две сестры Дженни и Лиен Брилльеслипер, обе замужем и с маленькими детьми.

До начала нацистского кошмара, перевернувшего всю их жизнь с ног на голову, они жили в обычной семье музыкантов в Амстердаме. Дженни всегда была мятежницей по своей природе. Она отказалась получать в паспорте штамп с буквой «J» (от английского слова Jews – «евреи») после вторжения нацистов, как этого требовал режим.

Однако более 160 тысяч евреев, включая более послушную сестру Дженни – Лиен, все же получили штамп. «Небольшая административная мера, которая окажется крайне полезной в системе депортаций в концлагеря», – пишет Роксана, рассказывая эту историю.

В то время как Анна Франк вместе со своей семьей пряталась на чердаке и вынуждена была жить в тишине, чтобы не быть обнаруженной,

семья Брилльеслиперов находит «Высокое гнездо» и арендует его в феврале 1943 года.

C переездом в расположенный в лесу особняк, от которого около 5 километров до ближайшего поселения, наступает спокойный период жизни для семьи. Детям разрешается свободно бегать и кричать в саду, а взрослые могут играть на пианино и петь песни, не боясь быть услышанными. Отважная Дженни занимается не только организацией приюта для евреев, но и повстанческой работой в Сопротивлении, каждый день рискуя собственной жизнью. Женщина добиралась до Амстердама на поезде, предварительно спрятав поддельные документы в нижнем белье.

Яп, младший брат девушек, построил секретные комнаты и тайные проходы по всему дому. Была договоренность, что в случае опасности семья и люди, которых она приютила, должны были прятаться в созданных тайниках.

Также Яп придумал знаковую систему для людей, которые возвращаются домой – отсутствие китайской вазы в окне означало, что дом находится под угрозой.

Семья искренне обрадовалась высадке союзных войск в Нормандии. Скоро мы будем спасены, думали они. Скорее всего, Брилльеслиперы смогли бы дождаться освобождения, если бы не местные охотники на евреев, которые усердно выслеживали и выдавали информацию о скрывающихся нацистам. По словам Роксаны, каким же чудовищем нужно быть, чтобы испытывать удовольствие от подобной «игры в прятки», после которой все, кого ты находишь, отправляются в концлагеря на смерть.

Также писательница напомнила читателям ужасающую статистику: в Бельгии около 30% еврейского населения было отправлено в лагеря, во Франции – 25%. Но в Голландии эта цифра была в несколько раз больше – 76%. Доносы были повсюду, с этим суждено было столкнуться и семье Брилльеслиперов. Жительница деревни заподозрила семью в укрытии евреев, указала адрес и передала информацию нацистам.

В июле 1944 года Дженни была на повстанческой миссии в городе, взяв с собой своего сына Робби в качестве прикрытия. Возвращаясь домой, они не заметили, что на окне отсутствовала ваза.

Две сестры спасали евреев во время войны, но были выданы соседями. А в концлагере заботились об Анне Франк
Фото: Getty Images

У входа в дом стояли охотники на евреев. Жители усадьбы были собраны в гостиной, пока ищейки обходили дом, выискивая укрывающихся. Лиен впала в истерику, наполовину притворную, наполовину искреннюю. «Только не детей», – умоляла она.

Девушке в итоге уступили, трех детей отправили к местному врачу, а остальных найденных сначала отвезли в тюрьму, затем в концлагерь в Вестерборке, а после – в Освенцим. Единственной доброй вестью для Лиен являлось зашифрованное сообщение, в котором говорилось, что дети находятся в безопасности.   

Их поезд был последним, который следовал по смертоносному маршруту Нидерланды – Освенцим. Эта поездка стала настоящим испытанием для семьи: стоны, теснота, зловоние, свежим воздухом можно было дышать лишь по очереди сквозь узкую деревянную щель. Затем наступил день прибытия, глоток свежего воздуха и уже знакомое ощущение разбитых надежд. Но для сестер надежда была еще не до конца потеряна, ведь они были друг у друга.

Их родители были отправлены в газовые камеры, но обеих девушек, как более молодых и здоровых, держали живыми. После этого сестры были переведены в лагерь Берген-Бельзен. Условия жизни в нем были далеки от приемлемых – люди гибли в лагере от распространяющихся болезней и голода. Дженни и Лиен здесь познакомились с семьей Анной Франк и ее сестрой, заботились о них как могли, но девочки заболели тифом и их силы и воля к жизни начали угасать.

После смерти сестер Франк, Дженни похоронила их тела. Именно сестры Брилльеслипер после войны рассказали Отто Франку о последних днях жизни его дочерей.

Дженни и Лиен пережили Холокост и воссоединились с семьей. Дженни, которая все эти годы держала в себе всю боль потерь, наконец, смогла выплакаться.

Его могилу нашли по надписи на дереве: родственники погибшего партизана спустя десятилетия узнали место захоронения деда (читать далее).

Люди в материале: Роксана ван Иперен, Дженни Брилльеслипер, Лиен Брилльеслипер, Анна Франк
 
 
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Книга «Сестры Освенцима» Роксаны ван Иперен рассказывает историю о самоотверженности и смелости двух девушек, которые укрывали евреев у себя в доме, но были...
 
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