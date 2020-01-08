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На «Белсате» вышел новый фильм о Лукашенко «Игра без правил»

08.01.2020 21:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

О первых шагах Александра Лукашенко в политике рассказывает человек, который в начале 1990-х запустил его президентскую карьеру.


Они вместе играли в футбол в команде Верховного Совета. И именно этот человек на одном из заседаний парламента дал старт президентской карьере Александра Лукашенко. Они вместе выиграли тот политический марш, а потом стали ярыми соперниками.

«В основе сюжета история двух молодых на то время политиков, которые оба родом из деревни, а позже работали в одной команде в Верховном совете, – рассказывает режиссер документального фильма «Игра без правил» Антон Тележников. – Потом они перейдут в открытую конфронтацию и станут по разные стороны баррикад».

Антон Тележников подчеркивает, что хотел снять объективный фильм, без хейта и сатиры, с уникальной видеохроникой 1990-х и высказываниями свидетелей тех событий.

«Мы показываем, каким образом бывший директор совхоза смог стать первым президентом Беларуси, кто и что этому способствовало, – поясняет он. – Это такая политическая анатомия 1990-х. Мы много посвятили теме независимости и тому, каким образом она нам досталась. Об этом фактически не было раньше фильмов».


В «Игре без правил» депутата Лукашенко вспоминают те, кто знал его еще до президентства. Среди них – Сергей Антончик, автор антикоррупционного доклада об окружении новоизбранного главы государства, слушая который Александр Лукашенко пустил слезу.

Как Александр Григорьевич хотел договориться с Зеноном Позняком и возглавить в Верховном Совете фракцию… Белорусского народного фронта? В чей автомобиль он тайно загрузил целый багажник огурцов? И как благодаря Виктору Шейману, которого позже обвинят в причастности к убийству оппозиционеров, бело-красно-белый флаг в 1991-м стал государственным?
 
 
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О первых шагах Александра Лукашенко в политике рассказывает человек, который в начале 1990-х запустил его президентскую карьеру.
 
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