Лучший бомбардир прошлого сезона перешел в брестское «Динамо». Следующая остановка - ЦСКА?

Источник материала: Tut.by

Лучший бомбардир прошедшего чемпионата Беларуси по футболу Илья Шкурин покинул РЦОР-БГУ и перешел в брестское «Динамо», сообщает официальный сайт «студентов» .



Илья Шкурин собрал немало наград на церемонии «Золотой мяч» . Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Форвард пришел в РЦОР-БГУ перед началом прошлого сезона, провел в чемпионате 26 игр и забил 19 мячей.

Он стал лучшим бомбардиром турнира , а также лучшим нападающим. Илья также был признан самым полезным футболистом чемпионата по системе «гол+пас» (19+7).

20-летний форвард поразил ворота 10 клубов в «вышке» , сделал один покер и один хет-трик. При этом в сборную Беларуси его пока не берут.

Напомним, что по сообщениям СМИ Шкурин станет игроком московского ЦСКА. Якобы контракт уже подписан.

Впрочем, главный тренер команды Виктором Гончаренко не стал комментировать эту информацию.

— Ноу коммент. Здесь ничего не могу комментировать, — сказал Гончаренко « Прессболу », отвечая на вопрос о переходе Шкурина в ЦСКА после церемонии «Звездный мяч».

Отметим, что в ноябре Виктор Михайлович оценил вероятность перехода Шкурина в стан московских «армейцев» в комментарии для SPORT.TUT.BY:

— Любые фамилии, которые могут звучать — это всегда усложняет сделку. Игроков, которых вы назвали (помимо Шкурина еще и защитника БАТЭ Захара Волкова, которого сватали в ЦСКА летом. — Прим.TUT.BY)… Еще раз скажу, что 80−90 процентов фамилий, которые нам приписывают, — как правило, ложная информация.