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Лучший бомбардир прошлого сезона перешел в брестское «Динамо». Следующая остановка - ЦСКА?
Источник материала: Tut.by
Лучший бомбардир прошедшего
Форвард пришел в РЦОР-БГУ перед началом прошлого сезона, провел в чемпионате 26 игр и забил 19 мячей.
Он стал лучшим
20-летний форвард поразил
Напомним, что по
Впрочем, главный тренер команды Виктором Гончаренко не стал комментировать эту информацию.
— Ноу коммент. Здесь ничего не могу комментировать, — сказал Гончаренко «
Отметим, что в ноябре Виктор Михайлович оценил вероятность перехода Шкурина в стан московских «армейцев»
— Любые фамилии, которые могут звучать — это всегда усложняет сделку. Игроков, которых вы назвали (помимо Шкурина еще и защитника БАТЭ Захара Волкова, которого сватали в ЦСКА летом. — Прим.TUT.BY)… Еще раз скажу, что 80−90 процентов фамилий, которые нам приписывают, — как правило, ложная информация.
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РЦОР-БГУ покинул нападающий Илья Шкурин, который перешел в брестское «Динамо».
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