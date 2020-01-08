Голосом и ножами. Чем покоряли белорусы зарубежные шоу талантов?

Источник материала: Аргументы и факты

Зрители с опаской отнеслись к продемонстрированному номеру, но он не оставил равнодушным никого. ©

ЖИВАЯ «МИШЕНЬ»

В Великобритании состоялся очередной сезон популярного шоу талантов Britain’s Got Talent. В апреле вышел выпуск программы, в котором приняла участие пара из Беларуси Андрей Гомонов и Дарья Шеремет. Суть их номера состояла в том, что Андрей метал ножи, а Дарья служила живой «мишенью». Зрители с опаской отнеслись к продемонстрированному номеру, но он не оставил равнодушным никого.

Один из членов жюри Саймон Коуэлл устроил белорусу дополнительную проверку, заняв место девушки. К счастью, ни один из ножей не попал в мужчину. «Это было самое страшное, что я когда-либо испытывал. Теперь понимаю, как это тяжело!» – отметил Коуэлл после съемок этого эпизода. Пара из Беларуси прошла в следующий тур шоу, получив одобрение от всех членов жюри.

ГОЛОС

За неимением собственного вокального шоу талантов белорусские исполнители уже не раз уезжали покорять жюри и зрителей других стран. На этот раз успеха в украинском музыкальном проекте «Х-Фактор» добился достаточно известный в нашей стране певец и телеведущий Георгий Колдун. Наш исполнитель дошел до финала и занял итоговое второе место.

В украинской версии шоу «Голос» также был заметным белорус Владислав Чижиков. В ходе «слепого» прослушивания наш певец покорил жюри, заставил их всех повернуться к себе лицом и попал в основной этап шоу. Такого же успеха добилась 16-летняя минчанка Ангелина Василевская.

Произвела фурор на отборе шоу «Песни» на российском канале ТНТ бобруйчанка Елисавета Илларионова, выступающая под псевдонимом Лиса. Девушка исполнила песню собственного сочинения и покорила жюри своими вокальными данными.

ДЕТСКИЙ ТАЛАНТ

Заметными на шоу талантов были и юные белорусские исполнители. Так, в начале лета стали известны итоги телешоу «Битва талантов», организованного Академией популярной музыки Игоря Крутого. Победу, а также приз в размере 1 млн российских рублей одержал подросток из Минска Никита Белько. Парню 14 лет, вокалом занимается с пяти, к настоящему моменту он окончил восемь классов Республиканской гимназии-колледжа при Белорусской академии музыки и учится играть на фортепиано.





«Конечно, хотелось бы потратить эти деньги на ноутбук, отдых на море, так как уже несколько лет не отдыхал, и на разные другие вещи, которые хочется иметь подростку. Но так как мама воспитывает меня одна, то планируем потратить эти деньги на мое образование, чтобы я стал профессионалом», – заявил юный музыкант. Кулинары и певицы. Кто из белорусов добился успеха в зарубежных шоу?

Еще одного успеха в российской версии шоу «Голос. Дети» добилась 11-летняя минчанка Мариам Абделькадер. Она стала одной из победительниц конкурса и также получила в подарок 1 млн российских рублей.

Победе белоруски предшествовал скандал. Изначально лучшей исполнительницей шоу была объявлена 10-летняя дочь певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова Микелла, которую поддержали 56,5% проголосовавших телезрителей. Такой высокий результат, нехарактерный для прошлых сезонов, вызвал широкий общественный резонанс. Была инициирована проверка, в результате которой выявили факт массированной автоматизированной отправки SMS-сообщений в пользу одного из участников. После этого руководство телеканала, который занимается подготовкой шоу в России, решил наградить статуэтками победителей всех девятерых финалистов конкурса, в том числе минчанку.

В украинской версии шоу «Голос. Дети» «слепые» прослушивания успешно прошла 14-летняя Мария Магильная. Буквально за полминуты своего пения она заставила всех наставников повернуться к себе. А в испанской версии этой программы покорила жюри своим вокалом и прошла в основной этап 14-летняя Руслана Панчишина.

Победителем юмористического шоу «Рассмеши комика. Дети» в Украине стал пятилетний Тимофей Бородавкин из Витебска. Суть передачи в том, что за минуту нужно заставить засмеяться членов жюри. Интересно, что главный приз юному юмористу принесла шутка о бывшем ведущем шоу, а ныне президенте Украины Владимире Зеленском.

На российское шоу «Лучше всех» попал четырехлетний Илья Барило из Лидского района. В столь юном возрасте мальчик уже освоил барабанную установку – сыграл так, что сумел обратить на себя внимание своего кумира – известного барабанщика Джонатана Моффетта, который сотрудничал с семьей Майкла Джексона и им самим в течение 30 лет.