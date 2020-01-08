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Без опозданий. Куда можно прийти попозже, а когда опаздывать запрещено?

09.01.2020 07:04 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Без опозданий. Куда можно прийти попозже, а когда опаздывать запрещено?
За отсутствие на работе более трех часов в течение рабочего дня без уважительных причин сотрудник может быть уволен. © / Фото из открытых источников

НА РАБОТУ И УЧЕБУ

Пожалуй, самые частые опоздания, которые случаются в нашей жизни, – поздний приход на работу. Некоторые начальники относятся к этому довольно лояльно, лишь бы работник вовремя и качественно выполнял задания. Однако по закону наказание за опоздание на службу предусмотрено довольно строгое.

Без опозданий. Куда можно прийти попозже, а когда опаздывать запрещено? У нас обед. В какие часы можно «нарваться» на закрытую дверь?

Так, согласно ст. 42 Трудового кодекса за отсутствие на работе более трех часов в течение рабочего дня без уважительных причин сотрудник может быть уволен. Хотя чаще всего при первом таком проступке ограничиваются предупреждением или штрафом.

Систематические опоздания на занятия в школе чреваты для ученика вызовом родителей к директору, а вот в университете все гораздо строже. Теоретически принципиальный преподаватель может не пустить на пару даже за минутное промедление. Последствия могут быть самые разные – от более строгого отношения со стороны педагога на экзамене вплоть до отработки занятия или исключения из учебного заведения за систематические опоздания. Этот проступок студента расценивается как нарушения внутреннего учебного распорядка.

Несколько лет назад в студенческих общежитиях действовал негласный «комендантский» час, когда после 12 часов ночи учащихся не пускали в помещение. Грубо говоря, опоздал – ночуй где хочешь. Однако сейчас правила не такие строгие. Пустить в общежитие обязаны, даже если пришел в 3 часа ночи. Правда, если нет уважительной причины задержки, скорее всего, придется написать докладную или объяснительную. Какие последствия это повлечет за собой – остается на усмотрение администрации общежития и вуза.

Без опозданий. Куда можно прийти попозже, а когда опаздывать запрещено?
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БИЛЕТЫ И ТАЛОНЫ

Опоздать в кинотеатр или на спектакль не так страшно. Можно прийти позже хоть на час. Однако согласно Правилам оказания услуг по показу фильмов зрители, опоздавшие к началу киносеанса, проходят в место показа фильма в сопровождении представителя исполнителя, который осуществляет проверку билетов при допуске зрителей в кинозал, и занимают посадочные места, указанные данным лицом. Другими словами, занять свое место в кинотеатре в случае задержки вряд ли получится, скорее всего, придется сидеть не на самых лучших крайних свободных местах.

Без опозданий. Куда можно прийти попозже, а когда опаздывать запрещено? Когда ходить в кино дешевле?

Подобная схема часто действует на концертах и в театре. В театре вас могут посадить на места, к примеру, на балконе, чтобы не мешать игре актеров. В редких случаях опоздавший зритель рискует пропустить весь первый акт. В антракте допускается занять место, указанное на билете.

В случае опоздания на поезд, автобус или самолет пассажир рискует потерять часть и всю стоимость билета. Все зависит от вида билета и условий, на которых он был приобретен. Кроме того, это потерянные время и нервы.

Не стоит опаздывать в поликлинику, если у вас талон на определенное время. Рискуете попасть в «живую» очередь и просидеть под дверями врача не один час.

ВО БЛАГО

Бывает и так, что опоздание действует во благо. Например, с развитием сетей общепита некоторые рестораны придумали акцию: если заказ не привозят клиенту к назначенному времени, то он получает его бесплатно или ему дают существенную скидку на следующий заказ. Чаще всего «платит» в таком случае курьер, который вовремя не успел к заказчику.

Без опозданий. Куда можно прийти попозже, а когда опаздывать запрещено?
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