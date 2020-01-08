В Гомеле Geely после аварии вылетел на тротуар и врезался в столб и дом

Источник материала: Tut.by

В Гомеле водитель легковушки после столкновения с другим авто вылетел на тротуар. Подробности сообщает ЧП Гомель.





Авария произошло 8 января примерно в 20.00 на улице Полесской. По словам очевидцев, столкнулись два Geely, один из водителей не справился с управлением — авто вылетело на тротуар и оказалось зажато между опорой линии электропередачи и жилым домом. От удара у машины вырвало колесо.





Второй участник аварии отделался мятым крылом и разбитым задним бампером.

К счастью, обошлось без пострадавших.