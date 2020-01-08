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В Гомеле Geely после аварии вылетел на тротуар и врезался в столб и дом
Источник материала: Tut.by
В Гомеле водитель легковушки после столкновения с другим авто вылетел на тротуар. Подробности
Авария произошло 8 января примерно в 20.00 на улице Полесской. По словам очевидцев, столкнулись два Geely, один из водителей не справился с управлением — авто вылетело на тротуар и оказалось зажато между опорой линии электропередачи и жилым домом. От удара у машины вырвало колесо.
Второй участник аварии отделался мятым крылом и разбитым задним бампером.
К счастью, обошлось без пострадавших.
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ДТП произошло 8 января примерно в 20.00 на улице Полесской. По словам очевидцев, дорогу не поделили два Geely.
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