ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Юрий Шевцов: когда президент мне рассказал, как мы плохо играли с чехами, я удивился. Думал, что он не смотрел игру

09.01.2020 08:34 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Главный тренер сборной Беларуси Юрий Шевцов рассказал о внимании к гандболу со стороны президента Беларуси.

- Гандбол не обделен вниманием. Когда на встрече президент мне рассказал, как мы с чехами плохо играли, я удивился. Я думал, что он не смотрел игру, что у него не хватает времени. Оказывается, он смотрит все наши игры. То, что Виктор Александрович (Лукашенко — прим.) был у нас на игре — это еще один показатель того, что руководство интересуется нашим видом спорта, — отметил Шевцов в эфире "Беларусь 1".
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер сборной Беларуси Юрий Шевцов рассказал о внимании к гандболу со стороны президента Беларуси.
 
Новости дня
Новости разные
 
Производственный календарь на 2020 год
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
09.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика