ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

У Трампа заявили о готовности мириться с Ираном без условий: все детали

09.01.2020 09:28 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

США сообщили о готовности к переговорам с Ираном без предварительных условий для того, чтобы снизить напряженность в регионе.

У Трампа заявили о готовности мириться с Ираном без условий: все детали
Фото: АР
Соответствующее письмо направила постпред США при ООН Келли Крафт в Совет Безопасности ООН, написало Reuters.

Постпред отметила, что США намерены "не допустить дальнейшей угрозы международному миру и стабильности или эскалации со стороны иранского режима".

По словам Крафт, ликвидация иранского генерала Касема Сулеймани "оправдано" статьей 51 Устава ООН, которая дает стране право на самооборону. Постпред добавила, что удары США по иракскому шиитскому ополчению "аль-Хашд аш-Шааби" 29 декабря прошлого года были совершены "в ответ на серию нападений со стороны Ирана и формирований, которые его поддерживают, по американским силам ".

Готов ли Иран к миру?


В то же время в Иране заявили, что завершили месть за убийство Сулеймани. Об этом сказал постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи в комментарии ТАСС.

"Все наши действия были пропорциональны убийству Сулеймани. Они завершены. Если США больше не будут предпринимать военные действия в отношении Ирана, мы также не будем предпринимать таких действий", – отметил он.

По словам дипломата, исламская республика действовала в соответствии со статьей 51 Устава ООН, реализуя право на самооборону.

"Если США все же решат предпринять военные действия, у Ирана не будет другого пути, кроме ответа", – подчеркнул он.

Ситуация на Ближнем Востоке серьезно обострилась после гибели Сулеймани. Он был убит в ночь на 3 января в результате воздушного удара США по международному аэропорту Багдада (Ирак).

Приказ был отдан главой США Трампом. По его словам, Сулеймани "причастен к гибели миллионов людей" и его "должны были убрать еще много лет назад".

Постпред Ирана в ООН Маджид Тахтим-Раванчи сравнил убийство войсками США генерала с объявлением войны.

После убийства американскими войсками Сулеймани в Иране заявили, что определили 35 целей для ударов по США.

5 января парламент Ирака проголосовал за вывод войск США из страны после убийства иранского генерала.

Вооруженные силы США по всему Ближнему Востоку были приведены в состояние повышенной готовности.

В ночь на 8 января Иран нанес удар баллистическими ракетами по военно-воздушной базе Айн аль-Асад и в Эрбиле на севере Ирака, где размещены американские войска. Бомбардировка происходило двумя волнами.
>
Трамп заявил, что Америка готова ввести мощные санкции против Ирана.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
США сообщили о готовности к переговорам с Ираном без предварительных условий для того, чтобы снизить напряженность в регионе.
 
Новости дня
Новости разные
 
Всемирный банк понизил прогноз роста мировой экономики
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
09.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика