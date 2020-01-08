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Будут ли крещенские морозы? Долгосрочный прогноз погоды

09.01.2020 08:46 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Если верить синоптикам, по-настоящему холодной погоды до конца января лучше и вовсе не ждать.





Традиционно к празднику Крещения устанавливаются крепкие морозы. Однако в этом году зима выдалась необычайно теплая. Sputnik решил выяснить, ждать ли настоящих крещенских морозов.

Судя по долгосрочному прогнозу погоды, в дни, предшествующие Крещению, морозов в Беларуси ожидать не стоит. Более того, температура воздуха и вовсе будет плюсовой: от +1 до +7 градусов.

Ждать зимней погоды не стоит и после Крещения. Если верить прогнозу, погода будет по-прежнему теплой.

Так, до конца января морозов не прогнозируется, как и на самое начало февраля. Вполне возможно, что белорусов и вовсе ждет самая теплая зима за долгое время.

Впрочем, важно помнить, что долгосрочные прогнозы погоды нередко ошибаются. Например, в начале декабря они предрекали морозы до -20 на Новый год, однако в итоге была также плюсовая температура. Возможно, и в этот раз прогноз окажется неточен.
 
 
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Если верить синоптикам, по-настоящему холодной погоды до конца января лучше и вовсе не ждать.
 
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