Будут ли крещенские морозы? Долгосрочный прогноз погоды

















Традиционно к празднику Крещения устанавливаются крепкие морозы. Однако в этом году зима выдалась необычайно теплая. Sputnik решил выяснить, ждать ли настоящих крещенских морозов.





Судя по долгосрочному прогнозу погоды, в дни, предшествующие Крещению, морозов в Беларуси ожидать не стоит. Более того, температура воздуха и вовсе будет плюсовой: от +1 до +7 градусов.





Ждать зимней погоды не стоит и после Крещения. Если верить прогнозу, погода будет по-прежнему теплой.





Так, до конца января морозов не прогнозируется, как и на самое начало февраля. Вполне возможно, что белорусов и вовсе ждет самая теплая зима за долгое время.





Впрочем, важно помнить, что долгосрочные прогнозы погоды нередко ошибаются. Например, в начале декабря они предрекали морозы до -20 на Новый год, однако в итоге была также плюсовая температура. Возможно, и в этот раз прогноз окажется неточен.



