В Барановичах в ДТП пострадала женщина

Источник материала: Виртуальный Брест

Авария произошла вечером 8 января на улице Советской, недалеко от Барановичского ЗАГСа.





Фото: intex-press

Читатель Intex-press рассказал, что, возвращаясь домой с работы, увидел автомобиль, который стоял посреди дороги на «аварийке».

– Автомобиль «Крайслер» стоял посреди своей полосы, недалеко от пешеходного перехода. На повороте к ЗАГСу было еще одно авто, но я не помню марку. Вокруг машин суетились люди. В какой-то момент подъехали две машины ГАИ и скорая помощь. Инспекторы расставили фишки вокруг места ДТП, начали регулировать движение и опрашивать свидетелей. К автомобилю скорой помощи подвели девушку, которая держалась за голову, — рассказал читатель Intex-press.

По его словам, лобовое стекло «Крайслера» было разбито. По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства аварии выясняются.





Место ДТП. Скриншот





Фото: intex-press





Фото: intex-press





Фото: intex-press





Фото: intex-press





Фото: intex-press





Фото: intex-press





Фото: intex-press