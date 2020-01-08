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В Барановичах в ДТП пострадала женщина
09.01.2020 10:52 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Авария произошла вечером 8 января на улице Советской, недалеко от Барановичского ЗАГСа.
Фото: intex-press
Читатель Intex-press рассказал, что, возвращаясь домой с работы, увидел автомобиль, который стоял посреди дороги на «аварийке».
– Автомобиль «Крайслер» стоял посреди своей полосы, недалеко от пешеходного перехода. На повороте к ЗАГСу было еще одно авто, но я не помню марку. Вокруг машин суетились люди. В какой-то момент подъехали две машины
По его словам, лобовое стекло «Крайслера» было разбито. По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства аварии выясняются.
Место ДТП. Скриншот
Фото: intex-press
Фото: intex-press
Фото: intex-press
Фото: intex-press
Фото: intex-press
Фото: intex-press
Фото: intex-press
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