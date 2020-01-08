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В Барановичах в ДТП пострадала женщина

09.01.2020 10:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Авария произошла вечером 8 января на улице Советской, недалеко от Барановичского ЗАГСа.

В Барановичах в ДТП пострадала женщина

Фото: intex-press

Читатель Intex-press рассказал, что, возвращаясь домой с работы, увидел автомобиль, который стоял посреди дороги на «аварийке».

– Автомобиль «Крайслер» стоял посреди своей полосы, недалеко от пешеходного перехода. На повороте к ЗАГСу было еще одно авто, но я не помню марку. Вокруг машин суетились люди. В какой-то момент подъехали две машины ГАИ и скорая помощь. Инспекторы расставили фишки вокруг места ДТП, начали регулировать движение и опрашивать свидетелей. К автомобилю скорой помощи подвели девушку, которая держалась за голову, — рассказал читатель Intex-press.

По его словам, лобовое стекло «Крайслера» было разбито. По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства аварии выясняются.

В Барановичах в ДТП пострадала женщина

Место ДТП. Скриншот

В Барановичах в ДТП пострадала женщина

Фото: intex-press

В Барановичах в ДТП пострадала женщина

Фото: intex-press

В Барановичах в ДТП пострадала женщина

Фото: intex-press

В Барановичах в ДТП пострадала женщина

Фото: intex-press

В Барановичах в ДТП пострадала женщина

Фото: intex-press

В Барановичах в ДТП пострадала женщина

Фото: intex-press

В Барановичах в ДТП пострадала женщина

Фото: intex-press

 
 
Ссылка на источник 47
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  Авария произошла вечером 8 января на улице Советской, недалеко от Барановичского ЗАГСа. Фото: intex-press Читатель Intex-press рассказал, что, возвращаясь домой с работы,...
 
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