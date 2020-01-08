В Витебской области увеличат объем жилищного строительства

В 2020 году в Витебской области планируется построить 335 тыс. кв.м, что на 10 тыс. кв.м больше по сравнению с уровнем прошлого года.

"Это реальная цифра, с которой область может справиться в течение года. Тем более что строительно-монтажные работы за январь-ноябрь 2019 года выполнены на 124,9%, создан задел на этот год, и такие темпы планируется сохранить", - сообщает БЕЛТА со ссылкой на председателя комитета по архитектуре и строительству Витебского облисполкома Александра Шидловского.

Продолжится реализация проекта "Строительство социального жилья" с привлечением технико-экономической помощи правительства КНР. На третьем этапе запланировано возведение пяти жилых домов в Докшицах, Новолукомле, Сенно, Толочине и Орше.

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