ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Витебской области увеличат объем жилищного строительства

09.01.2020 10:52 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

В Витебской области увеличат объем жилищного строительства
Фото из открытых источников

В 2020 году в Витебской области планируется построить 335 тыс. кв.м, что на 10 тыс. кв.м больше по сравнению с уровнем прошлого года. 

"Это реальная цифра, с которой область может справиться в течение года. Тем более что строительно-монтажные работы за январь-ноябрь 2019 года выполнены на 124,9%, создан задел на этот год, и такие темпы планируется сохранить", - сообщает БЕЛТА со ссылкой на председателя комитета по архитектуре и строительству Витебского облисполкома Александра Шидловского.

Продолжится реализация проекта "Строительство социального жилья" с привлечением технико-экономической помощи правительства КНР. На третьем этапе запланировано возведение пяти жилых домов в Докшицах, Новолукомле, Сенно, Толочине и Орше.

В Витебской области увеличат объем жилищного строительства
Без шума и пыли. Какими станут дома нового поколения?
Подробнее
 

 
 
Ссылка на источник 45
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На жилищное строительство и развитие инженерно-транспортной инфраструктуры в регионе в 2020 году по областной инвестпрограмме направят более 100 млн рублей.
 
Новости дня
Новости разные
 
Спецслужбы Канады назвали возможную версию крушения украинского самолета
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
09.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика