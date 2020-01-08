Дарье Жук дали грант на съёмку фильма о феминистках, которые разделись перед зданием минского КГБ

Источник материала: KYKY

Помните феминисток, которые в декабре 2011-го оголили грудь у здания минского КГБ, протестуя против президентских выборов 2010 года? Еще летом прошлого года стало известно , что о них снимут фильм, и режиссером станет та самая Дарья Жук, чей «Хрусталь» выдвигали на премию «Оскар» от Беларуси. Новый фильм будет называться «Наши груди – наше оружие: история Femen»; на подготовку к его производству и разработку сценария Жук получила грант, передает «Радио Свобода».

Грант на 1,058 миллиона гривен (почти 46 тысяч долларов по текущему курсу) выделил Украинский культурный фонд. Сценарий напишет украинка Наталья Блок, которая специализируется на теме гендерного равенства. Продюсировать ленту о движении Femen будут в совместной кооперации Украины и Франции. С украинской стороны продюсером проекта выступит директор Arthouse Traffic Film Company, соучредитель Одесского кинофестиваля и фестиваля для детей и подростков «Чилдрен Кинофест» Денис Иванов. С французской стороны – компания Pan-Européenne.

В этом году команда фильма о феминистках повторно обратились в Украинский культурный фонд с просьбой поддержать производство фильма и на следующем этапе – когда придет время составлять бюджет, проводить кастинги, искать локации и так далее. Заявку взяли на рассмотрение – она попала в список к еще 656 проектам, из которых лишь 60 смогут получить финансирование фонда. Окончательное решение о выделении денег озвучат в октябре 2020 года. Тем временем украинские СМИ называют фильм Жук одним из самых ожидаемых кинопроектов года.

Пара слов о Дарье Жук

Дарья родилась в Минске, училась и живет в США. Она окончила два престижных университета: Гарвардский и Колумбийский, работала на канале HBO, который выпустил самый обсуждаемый сериал 2019 года – «Чернобыль», сняла несколько короткометражных фильмов – лауреатов международных кинофестивалей. Один из них, «Настоящая американка», был отмечен дипломом Минского международного кинофестиваля «Лiстапад» в 2015 году. А в 2018 году случилось невероятное: фильм Дарьи «Хрусталь» выдвинули на премию «Оскар». Причем на тот момент Беларусь сделала это впервые за все время существования премии.