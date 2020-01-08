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Когда у белорусов будет шенген за 35 евро: подписано визовое соглашение Беларуси и ЕС

09.01.2020 10:43 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

фото: pixabay.com

Соглашения еще пройдут ратификацию в Национальном собрании Беларуси и в Европарламенте, Совете ЕС. Ожидается, что это будет в начале лета.

Как сообщалось, со 2 февраля будет действовать новый визовый кодекс Евросоюза, и шенгенские визы будут стоить 80 евро, в том числе и для граждан Беларуси – до вступления в силу визового соглашения.

Согласно соглашению об упрощении визового режима, решение о выдаче визы будут принимать в течение 10 дней, а дополнительная проверка не будет занимать больше 30 дней.

Источник: Myfin.by
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Теги: Новости
 
 
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