Когда у белорусов будет шенген за 35 евро: подписано визовое соглашение Беларуси и ЕС

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Соглашения еще пройдут ратификацию в Национальном собрании Беларуси и в Европарламенте, Совете ЕС. Ожидается, что это будет в начале лета.

Как сообщалось, со 2 февраля будет действовать новый визовый кодекс Евросоюза, и шенгенские визы будут стоить 80 евро , в том числе и для граждан Беларуси – до вступления в силу визового соглашения.

Согласно соглашению об упрощении визового режима, решение о выдаче визы будут принимать в течение 10 дней, а дополнительная проверка не будет занимать больше 30 дней.