|
Когда у белорусов будет шенген за 35 евро: подписано визовое соглашение Беларуси и ЕС
Источник материала: Myfin
Соглашения еще пройдут ратификацию в Национальном собрании Беларуси и в Европарламенте, Совете ЕС. Ожидается, что это будет в начале лета.
Как сообщалось, со 2 февраля будет действовать новый визовый кодекс Евросоюза, и шенгенские визы будут стоить 80
Согласно соглашению об упрощении визового режима, решение о выдаче визы будут принимать в течение 10 дней, а дополнительная проверка не будет занимать больше 30 дней.
Источник: Myfin.by
Если вы заметили ошибку в тексте новости, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Между Беларусью и Евросоюзом 8 января в Брюсселе подписаны соглашения об упрощении визового режима и реадмиссии. Визовое соглашение, согласно которому визы для...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)