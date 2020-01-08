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В Осиповичском районе по 15 января проводится комплекс мероприятий по профилактике тяжких и особо тяжких преступлений против жизни и здоровья

09.01.2020 — Разное | Асiповiцкi край  
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Источник материала: Асiповiцкi край

В 2019 году на территории Осиповичского района зарегистрировано 3 убийства, одно из которых было совершено в сфере семейно-бытовых отношений, 3 факта умышленного причинения тяжких телесных повреждений, из которых 2 в сфере семейно-бытовых отношений.

Большая часть преступлений совершено в вечернее или ночное время. 3 преступления были совершены лицами в состоянии алкогольного опьянения, в том числе после совместного с потерпевшими распития спиртных напитков, в 4 случаях потерпевшие находились в состоянии алкогольного опьянения.

В четырех случаях мотивом стали внезапно возникшие неприязненные отношения, в двух из них – во время распития спиртных напитков, 1 – из корысти, 1 – психическое состояния преступника.

В 1 случае граждане были знакомы между собою, в 4 — были родственниками и даже вели совместное хозяйство.

К тому же из 6 граждан только четверо были занятым населением: 2 работало, 1- пенсионер, 1- инвалид 2 группы, остальные лица не имели постоянного заработка. Самым агрессивным по количеству привлечений оказался декабрь месяц – 2 совершенных преступления.

Два убийства совершены путем избиения потерпевшего до смерти, одно с применение огнестрельного оружия (потерпевших 2-е). По ст. 147 УК РБ в одном случае – применением ножа, во втором – кочерги, в третьем – нанесением удара.

Однако в январе 2020 года уже зарегистрировано 2 преступления по ст. 147 УК Республики Беларусь (умышленное причинение тяжкого телесного повреждения), одно из которых в сфере семейно-бытовых отношений. Оба совершены на территории Осиповичского района в период празднования Нового года в ночь с 31 декабря 2019 года на 1 января 2020 года. Оба совершены лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения и после совместного распития спиртных напитков, на почве внезапно возникшего конфликта и орудием преступления явился кухонный нож.

Осиповичский РОВД напоминает, если вы стали жертвой или свидетелем насилия в семье, не ждите трагедии, обратитесь за помощью.

Телефон экстренного вызова милиции – 102.

Телефоны круглосуточной экстренной психологической помощи для граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и ставших жертвами домашнего насилия:

в г. Могилеве (0222) 47-31-61

в г. Бобруйске (0225) 54-40-74.

Телефоны горячей линии по вопросам насилия социального кризисного центра для женщин общественной организации ЧСПУО «SOS – детская деревня Могилев» 8-044-7-607-603, 23-40-89, 8044-5-61-82-57 (vel).

Телефон горячей линии для пострадавших от домашнего насилия:

8-801-100-8-801 (Анонимно. Ежедневно с 8.00 до 20.00. Звонить необходимо со стационарного телефона).

 
Теги: Могилев
 
 
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В 2019 году на территории Осиповичского района зарегистрировано 3 убийства, одно из которых было совершено в сфере семейно-бытовых отношений, 3 факта умышленного...
 
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